В Удмуртии снизилась величина прожиточного минимума

Власти Удмуртии снизили прожиточный минимум за третий квартал 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Так, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составит 9,83 тыс. руб., для трудоспособного населения — 10,44 тыс. руб., пенсионеров — 8,02 тыс. руб., детей — 9,78 тыс. руб. Это на 162 руб., 163 руб., 146 руб. и 175 руб. меньше показателя предыдущего квартала.

Напомним, что в первом и втором квартале текущего года величина прожиточного минимума росла. В расчете на душу населения она составляла 8,78 тыс. руб. и 9,99 тыс. руб. соответственно.