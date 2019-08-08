Во втором квартале 2019 года в Удмуртии увеличат величину прожиточного минимума

Размер прожиточного минимума увеличат в Удмуртии во втором квартале 2019 года. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте главы и правительства региона, вступит в силу 17 августа. Документ подписал премьер республики Ярослав Семенов.

Так, величина прожиточного минимума за второй квартал в расчете на душу населения составит 9,99 тыс. руб., для трудоспособного населения — 10,6 тыс. руб., пенсионеров — 8,14 тыс. руб., детей — 9,96 тыс. руб. Напомним, размер прожиточного минимума в Удмуртии за первый квартал 2018 года на душу населения составлял 8,78 тыс. руб.