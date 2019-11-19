Американских космонавтов нет в списках двух ближайших экспедиций к МКС

В списках 64-й и 65-й экспедиций к МКС нет ни одного космонавта из США, следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов. В космос отправятся только россияне, что в последний раз происходило в 2000 году.

Основным экипажем 64-й экспедиции станут Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб, дублирующим — Сергей Рыжичков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. На время 65-й экспедиции дублирующий состав 64-й станет основным, дополнительно к ним прилетят Олег Новицкий, Петр Дубров и Мухтар Аймаханов.

«Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время. О данном решении будут все проинформированы»,— заявили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA попросило у России дополнительные места на «Союзах» для своих космонавтов в 2020–2021 году из-за задержки, связанной с коммерческими кораблями.

Напомним, SpaceX Илона Маска по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. Первый полет Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».