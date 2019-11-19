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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Для владельцев проездных стоимость проезда в Петербурге вырастет на два рубля

Стоимость поездки на общественном транспорте в Петербурге с января 2020 года для владельцев проездных карт вырастет на 4%. Об этом в эфире «Радио России Санкт-Петербург» заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, транспортными картами пользуются 75% пассажиров. Для них стоимость проезда увеличится только на 4%. «Это значит, что владельцы карты "Подорожник" по самому востребованному тарифу за проезд в метро будут платить 38 рублей, а в наземном транспорте — 33. То есть всего проезд подорожает на 2 рубля»,— заявил губернатор.

Александр Беглов подтвердил, что город больше не будет субсидировать разовые поездки. Стоимость разового проезда в наземном транспорте с января вырастет до 50 рублей, а в метро — до 55 рублей.

Губернатор добавил, что разовыми поездками в основном пользуются туристы. За счет собранных средств Петербург сможет пополнить парк общественного транспорта. По предварительным подсчетам, на эти деньги можно будет приобрести около 50 автобусов.

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