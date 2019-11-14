Разовый проезд в Петербурге может подорожать на 10 рублей

По данным «Фонтанка.ру», в Смольном поддерживают идею повысить тариф на разовый проезд на общественном транспорте, включая метро, на 10 рублей. Поездки по единым проездным билетам за год подорожают на 7,8% за год.

Напомним, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что горожане не должны дотировать из бюджета поездки туристов. Поэтому, с его слов, в Смольном рассматривают возможность повышения разовых тарифов на проезд на сумму до 10-15 рублей. При этом в комитете финансов сообщали, что в проект бюджета заложено подорожание разового проезда на 5 рублей.

При этом губернаторской поправкой ко второму чтению проекта бюджета субсидия перевозчикам не была увеличена.