Смольный отказался от повышения тарифов на проезд в общественном транспорте сразу до 60 рублей

С 1 января 2020 года стоимость разового проезда в наземном городском пассажирском транспорте в Петербурге составит 50 рублей, в метрополитене — 55 рублей. Решение приблизить тарифы к себестоимости поездки было принято на рабочем совещании с членами городского правительства.

По статистике, значительную часть пассажиров, оплачивающих проезд наличными, составляют туристы. Ожидается, что в следующем году Петербург посетит минимум 9 млн туристов, из которых 500 тысяч — по электронной визе. Согласно подсчетам специалистов, общественным транспортом пользуется примерно половина прибывающих в наш город гостей. На деньги, которые туристы потратят на оплату проезда в пассажирском транспорте Петербурга, город сможет закупить дополнительно порядка 50 автобусов, отметили в Смольном.

Для владельцев проездных билетов стоимость проезда как в метро, так и в наземном транспорте Петербурга с 1 января 2020 года увеличится на 4%.