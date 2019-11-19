«Одним саммитом такой клубок противоречий не развязать»

Не отзовете иски — останетесь без газа: «Газпром» направил Киеву и Европе свои условия заключения так называемого транзитного соглашения в будущем году. Москва предлагает украинским партнерам отозвать все судебные иски против российской компании. В ответ она обещает контракт на выгодных для всех условиях. Если же Украина откажется, поставки топлива с нового года прекратятся. В украинском Минэнерго ответили, что эти предложения неприемлемы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что впереди очередное серьезное обострение.

«Газпром», «Нафтогаз», Минэнерго Украины, а также Еврокомиссия вступили в официальную переписку. Это обязательная часть красочного действа, которое нас ожидает в предновогодний и, скорее всего, в постновогодний период. Обычно это называют газовой войной. Самой войны пока что нет, но есть перегруппировка сил. Российский концерн, по сути, предъявил ультиматум Украине, а заодно и Европе. В первую очередь, он требует прекратить судебную войну, которую, как считается, развязал Киев: если вы согласны, тогда мы готовы заключить транзитное соглашение сроком на один год, получите топливо, к тому же со скидкой.

Стороны уже несколько лет ведут борьбу в стокгольмском арбитраже.





Киев добился успеха — он пока выигрывает. «Газпром» обязали выплатить без малого $2,6 млрд за недопоставку топлива. Конфликт этот старый — его суть в самой системе контрактов «бери или плати». Москва говорит: есть договор – платите. Киев в ответ: мы газ не брали — платить не будем. На это «Газпром» отвечает: а мы поставлять не будем. Так может продолжаться до бесконечности. Однако теоретически Украина может арестовать весь газ на своей территории в счет погашения иска. В такой ситуации очень трудно подписывать какие-либо новые соглашения. Тем более, что иск не единственный — там на $10 млрд еще наберется. Так или иначе, «Газпром» отправил свои предложения.

Вне зависимости от содержания переписки можно сказать со всей уверенностью: она ничего не даст. Решить проблему могут только президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский при посредничестве Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. «Нормандский» саммит 9 декабря автоматически превращается в «газовый». Нет, конечно, обсуждать будут Донбасс и мир, но газ-то важнее, как ни цинично это звучит. Даже чисто по-человечески сложно говорить о мирном урегулировании и держать в голове газ.

Как "Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум Читать далее

Москва выступает с позиции силы: не хотите по-хорошему — все замерзнете. Что может противопоставить Зеленский? Объявит это энергетическим диктатом, потребует новые санкции, естественно, попытается увязать с Донбассом. Или же на удар ответить ударом — пойти на конфронтацию: сказать, не нужен нам ваш газ — будем без контрактов. Заодно можно еще и попытаться выйти из минских соглашений.

Здесь вступят европейские партнеры — они хотят уйти на рождественские каникулы с чувством выполненного долга и не дергаться в отпуске, но зря надеются.

Одним саммитом такой клубок противоречий не развязать. Самое большее, на что можно рассчитывать, — это очередная дорожная карта. Но воплотить ее в жизнь маловероятно. Единственный, кто может помочь — генерал мороз. Придется ради спасения замерзающей Украины и Европы пойти на удобный компромисс, но весной газовая война начнется вновь. Однако есть шанс достроить «Северный поток–2» — Москва ставит на затяжку времени, а с газовым козырем будет проще говорить и по Донбассу. Что на это скажете, Владимир Александрович?