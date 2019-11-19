Бюджет Удмуртии за 9 месяцев 2019 года исполнен с дефицитом 860 млн рублей

Бюджет Удмуртии за январь-сентябрь текущего года исполнен с дефицитом 860 млн руб., доложил на заседании правительства министр финансов региона Станислав Евдокимов. За обозначенный период доходы бюджета составили 54,5 млрд руб., это 64% от годового плана, расходы — 54,36 млрд руб., это также 64% от годового плана. Отметим что объемы доходов и расходов по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года выросли на 6% и 11% соответственно.

Наибольшую долю в структуре доходов бюджета занимают налоговые и неналоговые доходы — 40 млрд руб., что на 5% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Это 65% от годового плана. Безвозмездные поступления составили 13,45 млрд руб., большая часть из них из федерального бюджета.

Основная доля расходов бюджета Удмуртии пришлась на социальную сферу — это 41,5 млрд руб., что на 11% больше, чем за девять месяцев 2018 года. Это 76% от годового плана. Расходы на поддержку отдельных отраслей экономики составили 9,2 млрд руб. Межбюджетные трансферты в бюджеты муниципалитетов составили 21,1 млрд руб.

Министр финансов Удмуртии добавил, что госдолг составил 46,56 млрд руб., сократившись с начала года на 450 млн руб. Просроченная кредиторская задолженность по зарплате и предоставлению мер соцподдержки в республике отсутствует.