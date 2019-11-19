В Краснодаре пострадавшая от лжехирурга Алены Верди женщина отсудила 450 тысяч рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда определила взыскать ООО МХЦ «Эстетик-Мед» в пользу пострадавшей от некачественно выполненных процедур 449,5 тыс. руб. в счет возмещения вреда, причиненного здоровью. Кроме того, обоснованным признано решение суда первой инстанции о взыскании с клиники в пользу пациентки 50 тыс. руб. компенсации морального вреда и судебные расходы.

В край суде сообщили, что истец заключила договор на оказание медицинских услуг в клинике «Эстетик-Мед» и оплатила их в полном объеме. Пациентке провели пластическую операцию, после которой выписали из стационара на амбулаторное лечение. Однако в обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что услуги были оказаны некачественно, в результате чего здоровью женщины был причинен вред, требующий дополнительного лечения и исправления недостатков. Медицинская экспертиза подтвердила, что имеющиеся у клиентки клиники дефекты являются следствием оказанных ей услуг в ООО МХЦ «Эстетик-Мед» и не могут исчезнуть самостоятельно, а требуют хирургического вмешательства.

Как стало известно “Ъ-Кубань”, речь идет о скандально известном деле лжехирурга Алены Верди, в отношении которой в настоящее время следователи СУ СКР по краю расследуют уголовное дело за оказании медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). 3 октября 2017 года жительница Краснодара обратилась в частную медицинскую клинику, чтобы ей сделали операцию по абдоминопластике. Впоследствии у женщины образовалась фибролипома (доброкачественное образование) с участками асептического некроза. Уголовные дела были возбуждены в отношении 36-летней врача-хирурга Алены Верди и 31-летнего гендиректора клиники.

В рамках расследования уголовного дела следователи не нашли подтверждения, что госпожа Верди получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии. В начале апреля лжехирурга задержали в аэропорту Краснодара при попытке улететь в Израиль. По месту жительства обвиняемой был проведен обыск, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли фрагменты медицинской техники, скальпели, а также анестетики. По неофициальным данным, жертвами лже-хирурга, прозванного в СМИ «доктором Франкенштейн», могли стать несколько женщин. Сообщалось также, что Алена Верди практиковала пластическую хирургию на дому. В настоящее время обвиняемая находится под арестом. По инкриминируемой ей статье, она может оказаться за решеткой сроком до шести лет.

Дмитрий Михеенко