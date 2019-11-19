Туристический кластер планируют создать в северных районах Удмуртии

Несколько северных районов Удмуртии планируют объединить в туристический кластер, нацеленный на привлечение туристов из других регионов и стран. Его концепцию разработают к 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Глазова Сергея Коновалова.

«Туризм на севере Удмуртии очень нужен, мы договорились, что отдельно будем формировать туристический кластер на севере республики. Сейчас речь идет фактически о подготовке концепции и в дальнейшем ее подаче в Минэкономразвития России. Предварительно, мы выбрали два возможных названия — это будет "Иднакар" либо "Чепецкий круг". Мы хотим создать модель притяжения в так называемое "ядро" на один-два дня, после чего гости республики могут посещать различные активности еще на протяжении двух дней»,— отметил господин Коновалов.

Глава Глазова добавил, что основными точками притяжения должны стать историко-культурный музей-заповедник «Иднакар» и культурно-исторический парк «Дондыдор». Также в кластер планируют включить грибной фестиваль «Губи-Fest», проходящий в Ярском районе, и различные событийные мероприятия, проходящие в том числе в Юкаменском районе. По словам Сергея Коновалова, в декабре будет объявлен конкурс среди архитекторов и туркомпаний, занимающихся разработкой туристических концепций. Затем предложения обсудят с общественностью, а после направят заявку в Минэкономразвития России.