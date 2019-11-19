Газопровод—конкурент «Турецкого потока» запустят 30 ноября

Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому в Европу планируется поставлять газ из Азербайджана в обход России, начнут эксплуатировать 30 ноября, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза. Этот газопровод считается конкурентом «Турецкого потока».

«TANAP является одним из наших наиболее важных проектов. Мы планируем ввести его в эксплуатацию 30 ноября, на церемонии будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев»,— сказал господин Донмез. Он заявил, что Европа годами пыталась создать энергетическую безопасность, подчеркивая при этом роль Турции как переходного пункта и партнера.

TANAP является составной частью Южного газового коридора, который идет от Баку до Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу.

Об открытии Южного газового коридора читайте в публикации “Ъ” «Азербайджанская труба нацелилась на Италию».