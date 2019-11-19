Главные новости к утру 19 ноября

Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае провели обыски и другие оперативно-разыскные мероприятия в офисах группы компаний «Торэкс», а также в кабинетах зампреда правительства региона Юрия Золочевского и краевого министра промышленности Сергея Денисенко. Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко подтвердила “Ъ”, что в понедельник в правительстве побывали сотрудники правоохранительных органов.

МВД и Минэкономики, как выяснил “Ъ”, наконец договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера. Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.

Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Ирландии и квалифицировалась на чемпионат Европы-2020, где сыграет со сборной России. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. О выступлении российской команды

Охранник Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олег Ермолов, где студент устроил стрельбу, по решению Благовещенского городского суда взят под стражу на два месяца. Он арестован до 14 января. О ЧП

Предложение российского «Газпрома» украинскому «Нафтогазу» о продлении контракта неприемлемо, заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. «Газпром» предложил продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий. О предложении

Турция начнет новую военную операцию на северо-востоке Сирии, если территория не будет очищена от тех, кого Анкара считает террористами. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и Россия не выполнили обязательства, прописанные в соглашениях, которые остановили операцию. О претензиях

Соединенные Штаты поддержали право Израиля на строительство еврейских поселений на оккупированном Западном берегу, отказавшись от позиции, что они не соответствуют международному праву. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными.

МВД Грузии заявило о 37 задержанных в ходе акций протеста в Тбилиси. Ранее сообщалось о 18. Людей задержали за неповиновение полиции и хулиганство. О протестах

Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сейчас операторы отказываются раскрывать приставам детализацию переговоров и сообщений, ссылаясь на тайну связи. Запросы в БКИ позволят ФССП контролировать добросовестность передачи коллекторами данных о платежах граждан по долгам.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли хорватов Ивана Додига и Николу Мектича в третьей игре матча группового этапа Кубка Дэвиса. Таким образом, счет в противостоянии стал 3–0 в пользу сборной России. Подробнее

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