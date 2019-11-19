Российские теннисисты стартовали по максимуму

В Мадриде стартовал турнир Davis Cup Finals, финальная часть Кубка Дэвиса, который с этого года проводится по новой формуле. В первый день сборная России, несмотря на отсутствие пятой ракетки мира Даниила Медведева, силами Карена Хачанова и Андрея Рублева победила сборную Хорватии — 3:0, а уже сегодня встретится с испанцами. С последними новостями с арены Caja Magica — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Формула группового этапа Davis Cup Finals подразумевает борьбу буквально за каждый гейм. Дело в том, что согласно регламенту турнира в play-off выходят не только победители шести групп, но и две команды, которые займут в них вторые места. Причем в случае равенства побед, а такой вариант более чем вероятен, эти две сборные будут определяться по дополнительному показателю — проценту выигранных сетов. А затем, не исключено, придется считать и проценты выигранных геймов. Поэтому даже заключительные парные встречи, которые при счете 2:0 с точки определения победителя конкретного матча вроде бы имеют никакого значения, на самом деле весьма важны.

А для сборной России особую роль приобретает еще и продолжительность матчей. Ведь после того, как с последнего турнира сезона снялся Даниил Медведев, вся нагрузка легла на двух игроков — Карена Хачанова и Андрея Рублева, которым в течение примерно 30 часов предстоит провести по четыре встречи — две одиночных и две парных. Хотя не сумели избежать потерь и некоторые другие команды. Например, в сборной Германии нет седьмой ракетки мира Александра Зверева, заранее заявившего, что новая формула Кубка Дэвиса ему категорически не по душе. А хорватская сборная осталась без чемпиона US Open 2014 года Марина Чилича, страдающего от старой травмы колена. Вместо него хорваты, которые в последний момент еще и поменяли капитана (Желько Краяна, успешно работавшего в свое время с Динарой Сафиной, сменил Франко Скугор), привезли в Мадрид целый духовой оркестр с барабаном и литаврами. Так что в первый день турнира на заполненном примерно на две трети центральном корте спорткомплекса Сaja Magica, вмещающем более 12 тыс. зрителей, была почти классическая для Кубка Дэвиса атмосфера.

Ввиду отсутствия Чилича второй номер в сборной Хорватии перешел к Борне Гойо, 21-летнему теннисисту из Сплита, занимающему в мировом рейтинге 280-е место и пока не особо знакомому даже самым просвещенным специалистам. Он и достался в соперники Рублеву, который осенью вроде бы набрал хорошую форму, выиграв «ВТБ Кубок Кремля». Гойо вполне соответствует уровню «челленджеров», второстепенных профессиональных состязаний, через которые молодые игроки пробиваются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Но Рублев этот уровень давно перерос, поэтому за 70 минут, которые продолжался матч, хорват сумел создать ему лишь локальные проблемы. Они выражались в единственном брейке, который Гойо сделал во втором гейме первой партии, когда теннисисты зачастую еще не полностью успевают войти в игру, а также в отдельных удачных для хорвата розыгрышах. По большому же счету россиянин полностью контролировал ситуацию и победил — 6:3, 6:3 за 1 час 10 минут.

«Рейтинг не всегда отражает реальную силу соперника,— сказал после окончания игры Андрей Рублев корреспонденту “Ъ”.— Более того, такие игроки, как Гойо, на Кубке Дэвиса немного раскрываются, поскольку это особенный турнир, в котором одно поражение ничего не значит. Да, я провел достаточно удачный матч. Но и он подавал со скоростью 218-220 км/ч, сильно бил с задней линии, у нас были хорошие розыгрыши. И если бы я сразу не взял его подачу, возможно, меня бы сильно зажало. Слава богу, обошлось без триллера».

Хачанову же рассчитывать на облегченный старт в турнире никак не приходилось. Со своим 23-летним ровесником Борной Чоричем, 28-й ракеткой мира, россиянин имел отрицательный баланс встреч — 0:2. Если бы не травмы, беспокоившие хорвата по ходу сезона, он мог бы стоять сейчас месте на двенадцатом, как это было год назад. Чорич не всегда надежен. Зато, когда у него проходят фирменные острые удары, получается красота. Однако Хачанов, судя по всему, хорошо подготовился к выступлению за сборную. В трех сетах он ни разу не отдал свою подачу, и, если бы не чуть смазанный тай-брейк в первого сета, можно было бы сказать, что с его стороны матч получился практически идеальным.

«План на игру был такой: выжидать и ждать шанса на подаче Чорича, не снижая своего уровня и сохраняя концентрацию внимания,— рассказал Хачанов.— Кроме того, думаю, что я сегодня физически был готов лучше соперника. Все это в итоге и сыграло свою роль».

По словам капитана сборной России Шамиля Тарпищева, очень важной стала середина второй партии, в которой Хачанов сумел справиться с психологическим давлением в непростой ситуации. А решающие события развернулись в третьем сете. В пятом гейме Чорич на своей подаче отыгрался с 0:40, но в седьмом россиянин все-таки добился своего и сделал брейк. Как ни огрызался хорват своими любимыми контратаками, Хачанов проявил солидность, надежность и постоянство. Все ключевые очки оставались за ним. В итоге — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 за 2 часа 28 минут и 2:0 в матче.

Но предстояла еще парная комбинация, в которой тоже требовалось побеждать. И не кого-нибудь, а 34-летнего Ивана Додига и 30-летнего Николу Мектича, занимающих в парном рейтинге ATP соответственно 12-е и 15-е места. Однако Хачанов и Рублев, которые недавно доходили до финала в паре на турнире категории Masters 1000 в Париже, и тут не сплоховали. В первой партии, по ходу которой соперники поначалу имели преимущество, они здорово провели тай-брейк, а во второй оказались сильнее за счет единственного брейка и победили — 7:6 (7:3), 6:4, проведя на корте 1 час 33 минуты.

Победа со счетом 3:0 при разнице сетов 6:1 — практически идеальный результат первого дня с точки зрения дальнейших перспектив российской команды. Но времени на отдых у нее нет. Уже сегодня в 18.00 по мадридскому времени (20.00 по Москве) ей предстоит вторая и последняя встреча группового этапа со сборной Испании, в которой главной звездой является первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

«Мы знаем, какая серьезная нагрузка выпала на Надаля на прошлой неделе на итоговом турнире в Лондоне. Поэтому до конца не понятно, в каком состоянии он находится,— сказал корреспонденту “Ъ” Шамиль Тарпищев, для которого победа над хорватами стала 60-й в карьере капитана сборной Кубка Дэвиса.— Нам было бы интересно сыграть с Надалем вне зависимости от конечного результата. Но я уверен, что кто бы не вышел против нас, настрой у ребят будет на самом высоком уровне».

Евгений Федяков