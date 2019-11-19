США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Соединенные Штаты поддержали право Израиля на строительство еврейских поселений на оккупированном Западном берегу, отказавшись от позиции, что они «не соответствуют международному праву». Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.

«Создание израильских гражданских поселений само по себе не противоречит международному праву»,— объявил господин Помпео (цитата по Reuters). Таким образом, изменилась позиция, занятая Соединенными Штатами при господине Картере в 1978 году.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что решение США «исправляет историческую ошибку», и призвал другие страны занять аналогичную позицию. Палестинская сторона выразила несогласие. «Соединенные Штаты не обладают правом отменять резолюции о международной законности, они не имеют права придавать какую-либо законность израильским поселениям»,— заявил пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне.