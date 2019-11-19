Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Охранник Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олег Ермолов, где студент устроил стрельбу, по решению Благовещенского городского суда взят под стражу на два месяца, передает «Интерфакс». Он арестован до 14 января.

Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться. Прокуратура поддержала ходатайство об аресте.

Адвокат передала судье заключение врача, в котором говорится о проблемах с сердцем у обвиняемого — у господина Ермолова был инфаркт. «Я не считаю себя виновным, я сделал все по инструкции»,— сказал Олег Ермолов в суде.

Сотрудник ЧОПа «Сириус-А» обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий колледжа 14 ноября. Погиб его ровесник, трое молодых людей от 17 до 20 лет получили ранения. Устроивший стрельбу юноша покончил с собой.

О ЧП — в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».