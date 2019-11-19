Главные анонсы 19 ноября

В Москве пройдет заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В повестки заседания, которое проведут премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, вопросы развития Союзного государства на 2018-2022 годы, а также российско-белорусского взаимодействия в разных областях. О Союзном государстве

Черемушкинский суд в Москве рассмотрит иск столичной прокуратуры к Алексею Навальному, сотрудникам ФБК и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму. Ведомство требует выплатить 2,557 млн руб. в счет возмещения ущерба, который был причинен государству в ходе незарегистрированного митинга 27 июля. Акции протеста в Москве проходили этим летом, их участники выступали за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. На акциях задержали более 2 тыс. человек. Нескольких из них уже приговорили к реальным срокам по различным обвинениям. О приговорах

Люблинский суд в Москве продолжит рассмотрение уголовного дела организации «Новое величие». Кроме того, суд приступит к повторному рассмотрению дела участника организации Павла Ребровского. Ранее он был осужден по статье о создании экстремистского сообщества и отпущен под подписку о невыезде после отмены приговора. 15 марта 2018 года участники движения были задержаны по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ).

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

Мосгорсуд проверит законность продления срока ареста обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана. После задержания в 2018 году ему. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По версии следствия, его задержали при получении сведений, содержащих гостайну. Подробнее о деле