Сборная России по теннису обыграла хорватов на Кубке Дэвиса 3–0

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли хорватов Ивана Додига и Николу Мектича в третьей игре матча группового этапа Кубка Дэвиса. Таким образом, счет в противостоянии стал 3–0 в пользу сборной России. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Ранее Рублев победил Борну Гойо со счетом 6:3, 6:3. Хачанов обыграл Борну Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Следующий матч команда России проведет со сборной Испании 19 ноября.

О матчах читайте в публикации “Ъ” «Российские теннисисты стартовали по максимуму».