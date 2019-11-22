Ввод элитного жилья упал на треть

По итогам девяти месяцев 2019 года в Петербурге в эксплуатацию ввели 78 тыс. кв. м жилья в классах «бизнес» и «премиум», что на 37% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

Такие данные приводятся в исследовании международной консалтинговой компании Colliers International. По данным компании, с января по сентябрь 2019 года на рынок было выведено 112 тыс. кв. м жилья бизнес- и премиум-класса (старт продаж). Превалирующий объем предложения — 61% — составили новые очереди в уже реализующихся комплексах: Golden City (Glorax Development), Magnifika Residence (Bonava) и «Морская набережная» (группа ЛСР).

По словам Елизаветы Конвей, директора департамента жилой недвижимости Colliers International, выжидательная позиция девелоперов — реакция на внешние изменения рынка.

«Идет активная перестройка финансовых моделей, тестирование банковских механизмов, наем новых сотрудников. На это нужно время — не месяц и не квартал. Высокие сегменты — "бизнес" и "премиум" — острее реагируют на изменения, так как в адаптационный период в меньшей степени перетягивают спрос из соседних классов. У "масс-маркета" и "комфорта" — более управляемые модели: ритмичные продажи в них обеспечиваются постоянным спросом на продукт. Большая стабильность характерна также для "элиты". Мы ожидаем, что динамика ввода новых проектов в "бизнесе" и "премиуме" выровняется, станет более плавной и поступательной в течение 2020 года»,— добавляет Елизавета Конвей.

По результатам девяти месяцев 2019 года общий объем спроса на первичном рынке жилья бизнес- и премиум-класса составил 237 тыс. кв. м, при этом на период с июля по сентябрь пришлось 27% покупок (65 тыс. кв. м, или 900 квартир). По мнению экспертов, уменьшение объема продаж в третьем квартале 2019 года по сравнению с первыми двумя обусловлено сокращением нового предложения на рынке. При этом в сравнении с третьим кварталом 2018 года показатель остался на том же уровне: поддержке спроса способствовало улучшение ипотечных условий у ряда банков, которое последовало за снижением до 7% ключевой ставки ЦБ РФ.

За календарный год средневзвешенная стоимость одного квадратного метра в экспозиции в проектах бизнес-класса увеличилась на 3%, составив 166 тыс. рублей. В «премиуме» показатель увеличился на 11%, достигнув в абсолютном выражении 220 тыс. рублей за квадратный метр. Основной причиной повышения индикатора стало изменение стоимости объектов на старте продаж в связи с переходом девелоперов на проектное финансирование. На рост цен в «премиуме» оказало влияние также вымывание лотов на фоне сократившегося нового предложения. На сегодня в премиум-классе в экспозиции находится чуть более 200 тыс. кв. м жилья.

Согласно прогнозам Colliers International, до конца года в классах «бизнес» и «премиум» застройщики планируют ввести еще 222 тыс. кв. м.

Денис Кожин

Прямая речь

«После вступления всех поправок состоятельные клиенты вздохнули с облегчением»

Близится конец года. Guide обратился к застройщикам с вопросом, что для них стало самым запоминающимся на рынке элитной недвижимости.

Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга группы RBI:

— Для нас одним из знаковых событий стал ввод в эксплуатацию проекта «Дом у Невского» — одного из немногих новых проектов, расположенных в непосредственной близости от Невского проспекта.

Иван Татаринов, коммерческий директор Glincom:

— В уходящем году я бы выделил изменение характера поглощения площадей. С 2008 по 2018 годы был явный тренд на уменьшение лотов, так как после жирных «нефтяных» годов люди стали более разумно подходить к крупным покупкам, отдавая предпочтение функциональности. В этом же году мы видим, что количество запросов на крупные площади стало расти: сейчас основной спрос — на лоты от 100 кв. м и выше.

Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development:

— Самым заметным стало практически полное отсутствие новых проектов на рынке. Возможно, до конца года в продаже появится один проект, но не факт. Спрос сосредоточен в проектах, которые активно выходили в прошлом году. Еще один тренд — постепенное повышение класса Петровского острова, но все же до безусловно элитного Крестовского он не дотянет.

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой»:

— Как ни удивительно, но главным событием года можно считать сохранение темпов работы и уровня продаж. Вопреки многим прогнозам из-за изменений в 214-ФЗ, рынок элитной недвижимости сохранил свои позиции и ликвидность. Для нашей компании можно отметить два значимых события. Первое из них состоялось в начале года: 14 февраля была торжественно открыта входная группа элитного жилого комплекса «Привилегия» на Крестовском острове. Второе событие еще впереди: мы планируем презентовать клубный дом «Приоритет» на Воскресенской набережной, 32. Уникальность этого объекта в том, что речь идет фактически о новом строительстве там, где обычно мы говорим о реконструкции. И для нас это большая честь и огромная ответственность.

Светлана Ленчик, начальник отдела продаж элитной недвижимости «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»:

— Как ни крути, но главным событием уходящего года, в том числе на рынке элитной недвижимости, стало изменение жилищного законодательства. После вступления всех поправок состоятельные клиенты вздохнули с облегчением. Ведь многие ожидали кардинального роста цен. Этого не случилось благодаря плавному переходу игроков на новые правила: реализация большинства объектов продолжилась по-старому. Однако в преддверии законодательных изменений на рынке наблюдался небывалый ажиотаж, а застройщики на этом фоне выводили новые проекты. Сейчас же отрасль пришла к равновесию, но высокий спрос привел к вымыванию недорогого предложения.