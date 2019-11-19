К отработанным батарейкам подключают скидки

Пункты сбора использованных батареек могут появиться в жилых домах, торговых сетях, а также возле школ и вузов. Такое предложение выдвинули профильные чиновники и участники рынка. Кроме того, Минприроды уже подготовило проект приказа, запрещающего выбрасывать отработанные элементы питания с другим мусором. Однако штрафы за нарушение россиянам не грозят, а вот за сданные в магазины батарейки предлагают ввести скидки. Впрочем, для «мусорных» компаний, которые не будут извлекать батарейки из ТКО, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин не исключает в будущем санкций.

Одна батарейка отравляет 20 кв. м почвы и 400 л воды, заявил в понедельник на круглом столе эксперт ОНФ Александр Коган (бывший министр экологии Подмосковья). По примерным оценкам, в год в России образуется 20 тыс. тонн использованных элементов питания, из них перерабатывается не более 3%. Отметим, сейчас либо граждане могут сдать опасные отходы в специальные пункты сбора, либо управляющая компания жилого дома может заключить договор на вывоз батареек. Также во многих регионах элементы принимают торговые сети. По разным оценкам, семья выбрасывает около 5–7 батареек в год. Ранее в Росприроднадзоре подтверждали “Ъ”, что точек сбора опасных отходов в стране недостаточно, из-за чего высока вероятность их смешивания с твердыми коммунальными отходами (см. разбор ситуации с опасными отходами в России в материале “Ъ” от 4 августа).

Необходимо сформировать инфраструктуру сбора таких отходов, согласился глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев. По оценкам РЭО, 35% батареек от общего объема можно собрать в жилых домах.

Чуть выше этот показатель в торговых сетях, поскольку люди, которые покупают новые элементы питания, часто приходят со старыми, «чтобы убедиться, что покупают правильные». «Практика сбора у школы показывает хорошие результаты»,— говорит Денис Буцаев.

Александр Коган обратил внимание, что основной вопрос в том, кто должен оплачивать установку и эксплуатацию пунктов сбора: «Мы предлагаем за счет управляющей компании дома. А вывоз должен делать региональный оператор. Транспортирование до мест перегрузок и переработки — федеральный». Отметим, летом 2019 года Госдума наделила такими полномочиями «Росатом». Господин Коган также предложил предусмотреть субсидии регионам для организации мест накопления опасных отходов. В Минприроды же считают, что оплачивать сбор, транспортировку и утилизацию батареек должен «частично рынок», также это должно быть предусмотрено в рамках расширенной ответственности производителя.

Исполнительный директор ассоциации операторов отрасли по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин подчеркнул, что сейчас региональные операторы не обязаны осуществлять сбор опасных отходов, однако многие компании этим занимаются «за свой счет»: «Не стоит забывать про управляющие компании, которые обязаны обеспечить сбор и передачу таких отходов специализированным организациям». «С 2011 года действительно УК должны предусмотреть условия для сбора как минимум ртутьсодержащих ламп; но я всю жизнь живу в многоквартирном доме и ни разу не видела,— поддержала его Елена Цунаева из ОНФ.— Граждане даже не знают, что УК должны этим заниматься».

Проект приказа Минприроды, запрещающий выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы с другим мусором, сейчас находится на этапе «сбора замечаний и предложений». Дмитрий Кобылкин отметил, что штрафы для населения ведомство не предлагает. В РЭО же предлагают ввести для россиян дополнительные стимулы — за сдачу использованных батареек в магазины предоставлять гражданам скидки. Теперь «мусорные» компании должны будут заключать договоры с «Росатомом» и передавать туда батарейки.

Впрочем, собеседники “Ъ” на рынке отходов уверены, что региональные операторы будут предпочитать скрывать такой мусор, чтобы дополнительно за него не платить. Дмитрий Кобылкин, отвечая на вопрос “Ъ”, как ведомство планирует решить эту проблему, не исключил, что в будущем региональных операторов могут ждать санкции.

Однако, скорее всего, в 2020 году система сбора батареек и другого высокотоксичного мусора налажена не будет. Как выяснилось на мероприятии, обязанность по приему таких отходов и гарантии по их дальнейшей переработке предусмотрена законом для «Росатома» лишь в 2022 году. По словам замдиректора по развитию ФГУП «РосРАО» Максима Королькова, в 2020 году в некоторых регионах будут запущены пилотные проекты.

Анна Васильева