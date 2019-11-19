К отработанным батарейкам подключают скидки

Пункты сбора использованных батареек могут появиться в жилых домах, торговых сетях, а также возле школ и вузов. Такое предложение выдвинули профильные чиновники и участники рынка. Кроме того, Минприроды уже подготовило проект приказа, запрещающего выбрасывать отработанные элементы питания с другим мусором. Однако штрафы за нарушение россиянам не грозят, а вот за сданные в магазины батарейки предлагают ввести скидки. Впрочем, для «мусорных» компаний, которые не будут извлекать батарейки из ТКО, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин не исключает в будущем санкций.
Одна батарейка отравляет 20 кв. м почвы и 400 л воды, заявил в понедельник на круглом столе эксперт ОНФ Александр Коган (бывший министр экологии Подмосковья). По примерным оценкам, в год в России образуется 20 тыс. тонн использованных элементов питания, из них перерабатывается не более 3%. Отметим, сейчас либо граждане могут сдать опасные отходы в специальные пункты сбора, либо управляющая компания жилого дома может заключить договор на вывоз батареек. Также во многих регионах элементы принимают торговые сети. По разным оценкам, семья выбрасывает около 5–7 батареек в год. Ранее в Росприроднадзоре подтверждали “Ъ”, что точек сбора опасных отходов в стране недостаточно, из-за чего высока вероятность их смешивания с твердыми коммунальными отходами (см. разбор ситуации с опасными отходами в России в материале “Ъ” от 4 августа).
Чуть выше этот показатель в торговых сетях, поскольку люди, которые покупают новые элементы питания, часто приходят со старыми, «чтобы убедиться, что покупают правильные». «Практика сбора у школы показывает хорошие результаты»,— говорит Денис Буцаев.
Александр Коган обратил внимание, что основной вопрос в том, кто должен оплачивать установку и эксплуатацию пунктов сбора: «Мы предлагаем за счет управляющей компании дома. А вывоз должен делать региональный оператор. Транспортирование до мест перегрузок и переработки — федеральный». Отметим, летом 2019 года Госдума наделила такими полномочиями «Росатом». Господин Коган также предложил предусмотреть субсидии регионам для организации мест накопления опасных отходов. В Минприроды же считают, что оплачивать сбор, транспортировку и утилизацию батареек должен «частично рынок», также это должно быть предусмотрено в рамках расширенной ответственности производителя.
Исполнительный директор ассоциации операторов отрасли по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин подчеркнул, что сейчас региональные операторы не обязаны осуществлять сбор опасных отходов, однако многие компании этим занимаются «за свой счет»: «Не стоит забывать про управляющие компании, которые обязаны обеспечить сбор и передачу таких отходов специализированным организациям». «С 2011 года действительно УК должны предусмотреть условия для сбора как минимум ртутьсодержащих ламп; но я всю жизнь живу в многоквартирном доме и ни разу не видела,— поддержала его Елена Цунаева из ОНФ.— Граждане даже не знают, что УК должны этим заниматься».
Проект приказа Минприроды, запрещающий выбрасывать использованные батарейки и аккумуляторы с другим мусором, сейчас находится на этапе «сбора замечаний и предложений». Дмитрий Кобылкин отметил, что штрафы для населения ведомство не предлагает. В РЭО же предлагают ввести для россиян дополнительные стимулы — за сдачу использованных батареек в магазины предоставлять гражданам скидки. Теперь «мусорные» компании должны будут заключать договоры с «Росатомом» и передавать туда батарейки.
Однако, скорее всего, в 2020 году система сбора батареек и другого высокотоксичного мусора налажена не будет. Как выяснилось на мероприятии, обязанность по приему таких отходов и гарантии по их дальнейшей переработке предусмотрена законом для «Росатома» лишь в 2022 году. По словам замдиректора по развитию ФГУП «РосРАО» Максима Королькова, в 2020 году в некоторых регионах будут запущены пилотные проекты.
Как в России идет «мусорная» реформа
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