Между обязательством и мотивацией

По мнению представителей бизнеса, государственно закреплять за компаниями обязанность социальной экологической ответственности не стоит. Данная деятельность организаций должна носить добровольный и мотивационный характер.

Российские компании, декларирующие свою социальную ответственность, в настоящее время стараются вести бизнес с учетом возможного влияния своей деятельности на окружающую среду. Многие организации, в том числе не относящиеся к вредным производствам, все активнее принимают участие в различных экологических проектах. Тем не менее, эксперты полагают, что в нашей стране очень тонкая грань между обязательством выполнения бизнесом различных экологических требований и добровольными начинаниями в данном сегменте.

Придерживаясь международных стандартов

Программы экологической направленности, которые реализует российский бизнес, отмечает руководитель российского представительства международной транспортной платформы Екатерина Хан, очень сильно отличаются в зависимости от индустрии. «Так, многие нефтегазовые компании работают над проектами, которые учитываются в специальном рейтинге WWF: от сокращения вредных выбросов и рационального пользования водными ресурсами до сохранения биологического разнообразия. По мере удаления от сфер добычи полезных ископаемых и энергогенерации, на которые в России приходится наибольший экологический след, "зеленые" программы теряют однородность. Тут стандарты во многом задают западные компании, которые внедряют знакомые им практики, в том числе на территории нашей страны»,— считает она.

Руководитель российского представительства международной экологической организации по защите лесов Николай Шматков также отмечает, что социальная и экологическая ответственность хорошо развиты у транснациональных компаний, работающих в нашей стране. «К сожалению, в большинстве случаев компании с российским менеджментом видят социальную и экологическую ответственность в виде филантропии, разовых отчислений на благотворительность. Если первые постоянно находятся в поиске путей системных решений, чтобы обеспечить экологическую и социальную устойчивость всего цикла производства и потребления, то вторые видят в КСО пока только неизбежные затраты, которые нужно минимизировать. Первые "вшивают" КСО в ткань бизнеса, получают от применения лучших доступных технологий энерговодосбережения, ответственного управления лесами прибыль, активно работают с конечным потребителем, делают КСО неотъемлемой частью маркетинга, то вторые в лучшем случае используют благотворительность как инструмент пиара»,— делает выводы общественный деятель.

Эксперт в области социально ориентированного маркетинга и коммуникаций Ольга Шаратута также считает, что роль охраны окружающей среды в России недооценена. Компании не хотят раскрывать информацию о влиянии их производства на экологию. Однако российский бизнес учится социальной ответственности на примере международных корпораций, представленных в России, а также у социальных предпринимателей и стартапов, которые также в свою очередь подхватывают международные тренды, закладывая их в основу своего бизнеса.

Отпустить или зарегулировать

По мнению эксперта при комитете Госдумы РФ по экономической политике Артема Юдкина, экологическая ответственность бизнеса пока не нашла отражения в правовом регулировании экономических отношений. По его словам, данный фактор не позволяет создать единый подход к содержанию документов об экологической ответственности, и даже к самой необходимости наличия отраслевых стратегий. «В связи с этим можно поддержать предложения экспертного сообщества о введении в законодательство об охране окружающей среды новых плановых и отчетных документов, в первую очередь, производственных компаний из секторов, активно загрязняющих природную среду, — деклараций экологической ответственности, которые должны включать в первую очередь обязательства по публикации информации об экологическом воздействии в результате хозяйственных процессов»,— считает он.

По словам адвоката Андрея Андреева, несмотря на все принятые законодательные меры, вопрос соблюдения экологических стандартов отечественными компаниями стоит достаточно остро. В нашей стране только зарождается осознанное отношение к экологии. И если крупные компании принимают необходимые действия по снижению загрязнения окружающей среды, так как уже сталкивались с проблемами и имеют представление о санкциях, то со стороны малого бизнеса данный вопрос часто игнорируется. Поэтому в первую очередь стоит говорить не об ужесточении мер, а о всестороннем продвижении осознанного и бережного отношения к природе, чтобы в головах бизнесменов эта идея существовала как само собой разумеющееся.

Сами представители бизнеса подход дальнейшего зарегулирования также не поддерживают. Как отмечает топ-менеджер российской пивоваренной компании, являющейся частью международного холдинга, Надежда Овсянникова, в настоящее время необходимо наладить контроль за исполнением экологической ответственности в рамках уже существующего законодательства. «Введение дополнительных ужесточающих мер, к сожалению, чаще всего сказывается на добросовестных участниках рынка, которые и так исполняют закон. Этот принцип соблюдается и в других аспектах экономической деятельности. В нашей стране применяется механизм расширенной ответственности производителя (РОП), в соответствии с которым производители или импортеры уже сейчас обязаны выполнять нормативы по утилизации бытовых отходов от своей продукции или уплачивать экологический сбор. Наша компания выбрала путь самостоятельного выполнения нормативов через инвестиции в создание современной системы раздельного сбора и переработки отходов, отказ от захоронения отходов в пользу вторичной переработки. Если подход, направленный на развитие РОП, будет изменен, то мы потеряем все то, что создавали с таким трудом последние годы. И речь не только об инвестициях, но и о процессах, которые позволяли существенно снизить воздействие на окружающую среду»,— считает Надежда Овсянникова.

Руководитель российской компании, производящей пищевую продукцию, Александра Левкова полагает, что социальная экологическая ответственность в крупных компаниях пока вынужденная мера. Им тяжелее перестроиться и сложнее принять необходимость рынка в новых материалах и продуктах. Это связано с удорожанием продукта из-за новых материалов, переоборудования производства и так далее. Малые и средние предприятия уже создаются с пониманием новых тенденций и создают продукты, которые сразу учитывают экологическую ответственность. Если государство в срочном порядке придумает новые нормы регулирования — вероятно, делает выводы она, это не очень позитивно скажется на экономике российских компаний.

Схожая позиция и у маркетолога российской IT-компании и эковолонтера Ольги Бармаковой. По ее мнению, государственно закреплять обязанность социальной экологической ответственности перед компаниями не стоит. «Как известно, все, что делать заставляют, вызывает лишь отторжение. Лучше систематически выстраивать в обществе идеологию, понимание необходимости ответственного отношения к планете, природе, окружающей среде. Не обязывать, а мотивировать. А дальше уже пусть каждый сам решает, как он хочет или может поучаствовать в этом движении. Конечно же, тема экологии сегодня одна из самых волнующих. Сейчас только ленивая компания не поддерживает экопроекты. Да, возможно, кем-то движет не реальное желание помочь природе, а, так скажем, хайповость этой темы, но дела ведь все равно делаются, спонсорство оказывается, а это уже плюс. Но все же я верю, что большинство компаний действительно обеспокоено состоянием экологии и осознанно направляет время и деньги на это»,— подчеркивает представитель бизнеса.

Артем Алданов