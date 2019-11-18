Замдиректора ФСИН подал рапорт

Как стало известно, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко подал рапорт об отставке. Это произошло спустя месяц после того, как должность директора ФСИН покинул Геннадий Корниенко, а его место занял бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Одной из причин отставки источники “Ъ” называют отстранение господина Максименко от работы с прессой, общению с которой в последнее время он уделял много внимания.

По данным источников “Ъ”, рапорт об отставке замдиректора ФСИН генерал-лейтенант Валерий Максименко написал на минувшей неделе. В последнее время его нечасто можно было увидеть на работе: он находился то в отпуске, то на больничном. Изменились и его отношения с прессой: генерал дал понять, что более он не будет давать устные комментарии СМИ, хотя ранее делал это регулярно, а запросы журналисты теперь должны направлять в пресс-службу ведомства в письменном виде. «Изменение формата общения, возможно, к лучшему»,— говорил господин Максименко.

53-летний Валерий Максименко с золотой медалью окончил Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии А. В. Хрулева и с отличием Российский новый университет по специальности «Юриспруденция». В вооруженных силах служил с 1983 по 2009 год, а затем находился на руководящих должностях «в различных отраслях народного хозяйства». С 2012 года работает в уголовно-исполнительной системе: сначала в должности начальника аппарата директора ФСИН России, затем заместителя начальника управления делами—начальника аппарата директора. В апреле 2016 года стал заместителем директора ФСИН.

В последнее время господин Максименко, по словам источника “Ъ”, курировал вопросы взаимодействия ФСИН с правозащитными организациями и прессой, а также один из блоков финансово-хозяйственной деятельности ведомства.

Информацию о предстоящем уходе генерал-лейтенанта Валерия Максименко подтвердили сразу несколько источников “Ъ”. В частности, бывший ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников предположил, что одной из причин отставки господина Максименко мог стать негласный запрет руководства на прямое взаимодействие со СМИ. «Запрет на общение с прессой — нехороший сигнал»,— отметил бывший правозащитник. Такую версию отставки считают вполне возможной и источники в самом ведомстве.

Сам генерал в понедельник для комментариев был недоступен, а на телефонные звонки не отвечал.

Юрий Сенаторов