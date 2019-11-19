Судебное перенапряжение

В Самарском областном суде на протяжении месяца продолжается рассмотрение жалоб в апелляционном порядке по громкому уголовному делу «Тольяттиазота». Участники процесса ходатайствовали о допросе экспертов Натальи Семилютиной и Сергея Валентея, на чьих данных составлено обвинительное заключение. Судейская коллегия оставила этот вопрос без рассмотрения, как и ходатайство о назначении экономико-правовой экспертизы. В итоге на заседании перешли к прениям сторон. Аналогичная ситуация с «ускорением» процесса происходила и в суде первой инстанции.

Как сообщал ранее „Ъ“, основой для обвинения по делу ТОАЗа является экспертиза стоимости продукции предприятия, проведенная сотрудниками «Института законодательства и сравнительного правоприменения при правительстве РФ» (ИЗИСП) Натальей Семилютиной и Сергеем Валентеем, к которой у стороны защиты возникло немало вопросов. В суде первой инстанции, Комсомольском районном суде Тольятти, приняли решение этих экспертов не допрашивать. Наталью Семилютину и Сергея Валентея не стали вызывать и в Самарский областной суд, несмотря на спорное экспертное заключение. Во время заседания представители «Тольяттиазота» напомнили, что при допросе у следователя Наталья Семилютина признала, что допустила ошибки. Судья Ксения Мельникова оставила эти доводы без внимания. Судебная инстанция перешла к прениям сторон, отказав стороне защиты в проверке доказательств обвинения, приняв их как заведомую истину.

До начала прений большая часть защитников ходатайствовала о переносе судебного заседания, так как им необходимо время для подготовки и перевода документов для иностранных ответчиков. Однако процесс по-прежнему проходит в ежедневном режиме. Право участия первым в судебных прениях суд предоставил потерпевшему Евгению Седыкину. Миноритарный акционер «Тольяттиазота», условно осужденный за попытку рейдерского захвата завода, согласился с судом первой инстанции в части взыскания в пользу «Уралхима» суммы в 87,6 млрд руб. Однако он возражает против того, что Комсомольский районный суд Тольятти уменьшил более чем в 15 тыс. раз его материальный вред. Во время заседания сразу нескольким защитникам стало плохо. Ранее адвокаты заявляли о накопившейся усталости при рассмотрении дела в ежедневном порядке. Представителю иностранного ответчика «Максим Инвест энд Файнэнс Инк» Денису Голованову и вовсе потребовалось вмешательство медиков: коллегам пришлось вызывать скорую ­помощь.

Особенностью рассмотрения дела в Самарском областном суде являются неоднократные «гастроли». В случае отсутствия по уважительным причинам адвокатов подсудимых назначались госзащитники и заседания переносились в Тольятти. При этом дважды они проходили без материалов уголовного дела. Представители защиты и эксперты заявляли, что такая ситуация ставит под угрозу конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи и право самостоятельного выбора защитника.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, начался в феврале 2018 года. По версии Следственного комитета РФ, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании NitrochemDistribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене.

Следствие считало, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечала, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержал грубые ошибки. Адвокаты ТОАЗа также заявляли о «беспрецедентном давлении, с которым столкнулись руководители, трудовой коллектив и даже юридические советники „Тольяттиазота“ как на этапе следствия, так и в ходе судебных разбирательств».

Комсомольский районный суд Тольятти в июле 2019 года заочно приговорил бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева, а также двух совладельцев швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайера и Андреаса Циви к различным срокам заключения. Впоследствии представители ТОАЗа подали апелляцию на решение Комсомольского районного суда.

Анастасия Юдина, Андрей Сазонов