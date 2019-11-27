Слово мужчины

На днях стало известно, что лицом рекламной кампании Brioni стал Брэд Питт. Не субтильный молодой мальчик, не модель-трансгендер, не подросток в юбке, а взрослый мужчина, символ классической голливудской мужественной красоты, трепетный отец и успешный актер. В рекламной кампании Saint Laurent этого же сезона снялся Киану Ривз. Такое возвращение к истокам вполне логично: бренды, поторопившись сделать ставку на подрастающее поколение, подрастеряли свою люксовую аудиторию. А значит, пора возобновлять диалог с теми, кто может себе позволить покупать то, что продают крупные марки, придерживается традиционных ценностей и в состоянии внятно ответить на вопрос, что делает мужчину мужчиной.
Теймураз Гугуберидзе, коммерческий директор Bosco di Ciliegi и генеральный директор ГУМа
Во-первых, ответственность. Перед своей семьей, своими близкими и коллегами и, конечно, перед самим собой: cлова мужчины не должны расходиться с его делами, а за свои дела, поступки не должно быть совестно перед самим собой. Во-вторых, щедрость. Но щедрость не только и не столько в деньгах, а прежде всего в отношениях. В этом смысле моим ориентиром являются бессмертные строки Шота Руставели из поэмы «Витязь в тигровой шкуре»: «Что отдашь — твоим пребудет, что оставишь — пропадет» — таков был совет пожилого царя своей наследнице. И наконец, третье, что делает мужчину мужчиной,— это женщина. Мать дает мужчине дорогу в этот мир, жена вдохновляет его и дарит детей, которые становятся продолжением самого мужчины.
Владимир Познер, журналист
У разных людей в разные времена и в разных культурах ответ на этот вопрос звучал абсолютно по-разному. И практически всегда этот ответ до невозможности банален и всегда субъективен. Но я могу однозначно ответить на этот вопрос, как дипломированный биолог: только соответствующий набор хромосом делает мужчину мужчиной.
Василий Артемьев, капитан сборной России по регби
Конечно, без готовности брать на себя ответственность настоящего мужчину представить себе сложно, но для меня лично, на моем спортивном пути, были важны и менее очевидные качества. Я уехал учиться в Ирландию, будучи подростком, то есть в юном возрасте попал в абсолютно другое и незнакомое общество, без друзей и родителей. Получить образование и сделать спортивную карьеру мне помогли, во-первых, дисциплинированность, во-вторых, открытость новому: способность принимать чужую точку зрения и новые ценности, делать это с интересом, а не сквозь зубы. А кроме того, я считаю важным мужским качеством благодарность: очень важно уметь быть благодарным тем, кто сделал тебе добро, кто помог тебе как по долгу службы, так и просто по-человечески.
Александр Молочников, режиссер
На каких мужчин я бы хотел быть похожим? Мне нравятся мудрые, спокойные, ироничные люди. Люди, которые никогда не впадают в истерику и всегда находят способ решения проблем и уместную шутку.
просмотров: 155079
просмотров: 145539
просмотров: 119027
просмотров: 72934
просмотров: 57370