Слово мужчины

На днях стало известно, что лицом рекламной кампании Brioni стал Брэд Питт. Не субтильный молодой мальчик, не модель-трансгендер, не подросток в юбке, а взрослый мужчина, символ классической голливудской мужественной красоты, трепетный отец и успешный актер. В рекламной кампании Saint Laurent этого же сезона снялся Киану Ривз. Такое возвращение к истокам вполне логично: бренды, поторопившись сделать ставку на подрастающее поколение, подрастеряли свою люксовую аудиторию. А значит, пора возобновлять диалог с теми, кто может себе позволить покупать то, что продают крупные марки, придерживается традиционных ценностей и в состоянии внятно ответить на вопрос, что делает мужчину мужчиной.

Теймураз Гугуберидзе, коммерческий директор Bosco di Ciliegi и генеральный директор ГУМа

Во-первых, ответственность. Перед своей семьей, своими близкими и коллегами и, конечно, перед самим собой: cлова мужчины не должны расходиться с его делами, а за свои дела, поступки не должно быть совестно перед самим собой. Во-вторых, щедрость. Но щедрость не только и не столько в деньгах, а прежде всего в отношениях. В этом смысле моим ориентиром являются бессмертные строки Шота Руставели из поэмы «Витязь в тигровой шкуре»: «Что отдашь — твоим пребудет, что оставишь — пропадет» — таков был совет пожилого царя своей наследнице. И наконец, третье, что делает мужчину мужчиной,— это женщина. Мать дает мужчине дорогу в этот мир, жена вдохновляет его и дарит детей, которые становятся продолжением самого мужчины.

Владимир Познер, журналист

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

У разных людей в разные времена и в разных культурах ответ на этот вопрос звучал абсолютно по-разному. И практически всегда этот ответ до невозможности банален и всегда субъективен. Но я могу однозначно ответить на этот вопрос, как дипломированный биолог: только соответствующий набор хромосом делает мужчину мужчиной.

Василий Артемьев, капитан сборной России по регби

Фото: ТАСС

Конечно, без готовности брать на себя ответственность настоящего мужчину представить себе сложно, но для меня лично, на моем спортивном пути, были важны и менее очевидные качества. Я уехал учиться в Ирландию, будучи подростком, то есть в юном возрасте попал в абсолютно другое и незнакомое общество, без друзей и родителей. Получить образование и сделать спортивную карьеру мне помогли, во-первых, дисциплинированность, во-вторых, открытость новому: способность принимать чужую точку зрения и новые ценности, делать это с интересом, а не сквозь зубы. А кроме того, я считаю важным мужским качеством благодарность: очень важно уметь быть благодарным тем, кто сделал тебе добро, кто помог тебе как по долгу службы, так и просто по-человечески.

Александр Молочников, режиссер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На каких мужчин я бы хотел быть похожим? Мне нравятся мудрые, спокойные, ироничные люди. Люди, которые никогда не впадают в истерику и всегда находят способ решения проблем и уместную шутку.

Записал Павел Осовцов