Производство легковых автомобилей в октябре в России сократилось на 8,2%

Производство легковых автомобилей в октябре 2019 года снизилось на 8,2% по сравнению с показателем с октябрем прошлого года, говорится в материалах Росстата. Относительно сентября производство выросло на 3,6%.

За десять месяцев было произведено 1,3 млн автомобилей, как и в прошлом году. Кроме того, в октябре выпуск грузовиков вырос на 2,1%, к сентябрю этот показатель увеличился на 12,1%. Производство за десять месяцев составило 126 тыс. штук (+0,1).

Напомним, в октябре на 5,2% сократились показатели продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России. За минувший месяц объем российского авторынка составил 152 тыс. автомобилей, что на 8,3 тыс. машин меньше, чем в октябре 2018 года.