В Гонконге арестовали более 400 протестующих в университетском городке

С вечера воскресенья, 17 ноября, полиция задержала более 400 активистов на территории Политехнического университета, где произошли жесткие столкновения с активистами, сообщает South China Morning Post. По данным газеты, ранения получили не менее 116 человек, некоторых доставили в больницу.

Во время столкновений несколько сотен протестующих забаррикадировались в кампусе и оказались в ловушке: полицейские в ответ пригрозили им арестами. На данный момент полиция разрешила покинуть университетский городок 40 раненым активистам, которым необходима медицинская помощь. Однако это не гарантирует, что их не привлекут к ответственности, отмечает газета. Некоторым активистам удалось сбежать ночью. По словам источника издания, протестующим, которые сдадутся добровольно, могут смягчить наказание, но все они будут привлечены к ответственности.

Как развивались события в Гонконге Читать далее

Напомним, протесты в Гонконге начались из-за поправок к закону об экстрадиции, которые предложило правительство в феврале 2019 года. Документ позволяет заключать договоры об экстрадиции с Макао, Тайванем и материковым Китаем. Протестующие посчитали, что это может быть использовано против диссидентов и оппозиционеров. В результате многочисленных протестов поправки к закону отозвали, однако демонстрации не прекратились. Участники акций потребовали расследовать действия силовиков во время протестов, внести изменения в избирательное право и отправить в отставку главу Гонконга Кэрри Лам.

Подробности — в материале “Ъ” «Гонконг становится более радикальным».