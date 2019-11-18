Главу ватиканского финансового регулятора Рене Брюлхарта отправили в отставку

В понедельник пресс-служба Ватикана сообщила о том, что председатель Управления по финансовой информации Ватикана (AIF) Рене Брюлхарт уходит в отставку по истечении пятилетнего мандата, который заканчивается во вторник. Никаких деталей не сообщается. Его преемник на этом посту должен быть назначен в конце ноября.

Отставка господина Брюлхарта — 47-летнего швейцарского юриста, занимавшего этот пост с 2014 года, а до этого два года служивший директором AIF,— произошла через полтора месяца после обысков в офисе регулятора. Обыски в AIF и Государственном секретариате Ватикана прошли 1 октября, ватиканская полиция конфисковала ряд документов и компьютеров. Сообщается, что обыски стали частью расследования совершенной Государственным секретариатом сделки с недвижимостью в Лондоне, которая была сочтена сомнительной. Как пишет Reuters, прокуратура Ватикана ведет расследование по подозрению в хищении, злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и отмывании денег в связи с этим приобретением, совершенным Государственным секретариатом. Речь идет о покупке в 2014 году за $200 млн расположенного в лондонском районе Челси здания, которое было переоборудовано в апартаменты класса люкс.

Совет AIF, возглавляемый господином Брюлхартом, заявил, что не совершил ничего предосудительного при рассмотрении этой сделки. После обысков были временно отстранены от службы пять высокопоставленных должностных лиц Ватикана, в том числе директор AIF Томмазо Ди Руцца.

Яна Рождественская