«Суверенный рунет» удержали за провода

Минэкономики выступило против обязательной сертификации оптических кабелей связи и муфт для их монтажа, предложенной Минкомсвязи для реализации закона о «суверенном рунете». Новая процедура будет на руку отечественным производителям, которые конкурируют с американскими и китайскими брендами. Требование сертификации может привести к удорожанию продукции, уверены эксперты.

Минэкономики дало отрицательное заключение на проект постановления правительства о расширении процедуры сертификации в рамках реализации закона о «суверенном рунете», следует из материалов, опубликованных на regulation.gov.ru. Проект Минкомсвязи вводит обязательную сертификацию технических средств противодействия угрозам устойчивости рунета (ТСПУ), оптических кабелей связи и муфт для их монтажа.

В отзыве Минэкономики говорится, что оно «концептуально поддерживает» сертификацию ТСПУ, но расширение процедуры на кабели и муфты приведет к избыточным расходам производителей и возникновению необоснованных бюджетных трат. Сертификация необходима для недопущения использования некачественной оптической продукции, отмечала Россвязь в своем отзыве на проект. Ведомство согласовало документ, подтвердил “Ъ” представитель Россвязи.

Предложение об обязательной сертификации волоконно-оптической продукции поступило Минкомсвязи, Россвязи и Минпромторгу от «Оптико-волоконных систем», писало CNews 24 июня. Согласно отчету Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ее конкурентами на рынке являются американские Corning и OFS, японские Fujikura, Furukawa, Sumitomo, индийская Sterlite Technologies, нидерландская Prysmian и германская j-fiber.

Обязательная сертификация кабелей обеспечила бы гармонизацию требований ко всем производителям и способствовала бы повышению надежности сетей связи в РФ, уверен гендиректор «Оптико-волоконных систем» Андрей Николаев. По его словам, в России есть процедура добровольного декларирования кабельной продукции, но операторы связи требуют индивидуального тестирования. «Мы не уверены, что импортное оптическое волокно, которое сегодня поставляется на наш рынок преимущественно из Индии и Китая, проходит те же проверки качества, что и наша продукция»,— заключил господин Николаев. По заявлению «Оптико-волоконных систем» ФАС завела дело в отношении Corning и четырех российских компаний, заподозрив их в заключении антиконкурентных соглашений, сообщала служба 11 сентября. В Corning не ответили на запрос “Ъ”.

Сейчас операторы закупают оптоволокно преимущественно китайского производства, отмечает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. «Сертификация оптических кабелей может негативно повлиять на рынок и привести к росту цен продукции в этом сегменте на 10–15% и уходу с рынка небольших производителей»,— уверен он.

В Минкомсвязи “Ъ” сообщили, что направили проект на доработку с учетом замечаний Минэкономики. Правила сертификации оборудования Минкомсвязь разработает совместно с ФСБ, отметили в министерстве. По словам представителя Минкомсвязи, к ТСПУ относится оборудование DPI (Deep Packet Inspection, глубокой фильтрации трафика), наиболее продвинутым производителем таких систем является компания РДП.ру (входит в портфель венчурного фонда «Ростелекома»). «Эти устройства не должны снижать параметры сети, прежде всего качество и скорость»,— указывает представитель Минкомсвязи. Он не исключает, что операторы смогут получить сертифицированные оборудование к 1 ноября, когда закон вступит в силу.

Преждевременно говорить о получении первых сертификатов на ТСПУ, это непростая и длительная процедура, отметил представитель Россвязи. Сертификация затянется примерно на год, предполагают собеседники “Ъ” в отрасли. Но в рамках тестовой зоны «суверенного рунета» на Урале уже монтируются новые системы фильтрации, уточнил один из них. Если на сеть устанавливается несертифицированное оборудование, влияющее на качество связи, отмечает Михаил Климарев, это нарушает закон и может быть поводом для обращения в суд со стороны абонента.

Юлия Тишина, Владислав Новый