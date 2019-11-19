Недобросовестный подрядчик потребовал компенсацию

Бывший подрядчик ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» — ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР), которое не справилось с выполнением контрактов городского предприятия почти на 600 млн рублей, за что было внесено ФАС в реестр недобросовестных поставщиков, пытается в судах взыскать 10% этой суммы с предприятия. Юристы отмечают, что у представителей КЭР получится это сделать, если они продемонстрируют суду акты о приеме работ городскими теплоэнергетиками.

На днях ГУП «ТЭК» отчиталось о завершении реконструкции семи тысяч метров тепловых сетей в Калининском районе. Для городского предприятия это многострадальный объект: ранее он был брошен недобросовестным подрядчиком КЭР, сорвавшим сроки работ. Изначально договоры были заключены в июле 2015 года, однако в срок, отведенный до конца 2017 года, КЭР не уложился. По словам городских чиновников, КЭР неоднократно получал в свой адрес претензии от ГУП «ТЭК» и жителей за несоблюдение культуры производства работ, в том числе на территории школ и детских садов. В итоге контракты с подрядчиком были разорваны, компании выставлены штрафы, а в октябре 2018 года по иску ТЭКа ФАС включила КЭР в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Группа компаний «КЭР» — многопрофильный инженерно-строительный холдинг, который был зарегистрирован в Петербурге в 2006 году. До банкротства, по данным kartoteka.ru, управляющей компанией КЭР являлось АО «УК "Комплексные энергетические решения"», у которого было два равноправных акционера — Алексей Баранов и Игорь Лукашенко.

В общей сложности КЭР заключило с ГУП «ТЭК» контракты на 587,2 млн рублей, которые впоследствии были расторгнуты. Помимо реконструкции сетей в Калининском районе к ним относится модернизация котельной на улице Руднева. В 2018 году в ходе конкурсных процедур городские теплоэнергетики выбрали подрядчиков для четырех контрактов КЭР. Так, ООО «Инженерные системы» реконструировало тепловые сети в квартале 12 Гражданского проспекта и в квартале 35-36 севернее Муринского ручья. ООО «Синэргия» завершило реконструкцию тепловых сетей в квартале 38-38А севернее Муринского ручья. Работы в квартале 29 Шувалово-Озерки Выборгского района по результатам конкурсных процедур завершило ЗАО «Петерпайп».

В ГУП «ТЭК» отметили, что им удалось взыскать с КЭР 43,7 млн в связи с неисполнением обязательств по госконтрактам. Кроме того, 177,2 млн рублей подрядчик вернул в бюджет Петербурга в рамках банковских гарантий. При этом, как выяснил “Ъ”, КЭР подало против ГУП «ТЭК» четыре иска о взыскании стоимости выполненных работ на 62,2 млн рублей. «Три дела находятся на рассмотрении суда, по одному взыскана стоимость выполненных работ в размере 17 млн рублей»,— поделился собеседник “Ъ”. Пикантности ситуации придает то, что в июне этого года КЭР подало заявление о банкротстве и интересы юрлица в суде представляет конкурсный управляющий. Напомним, КЭР был одним из крупнейших подрядчиков на судоверфи «Звезда», но с петербургской компанией были расторгнуты контракты на 17,5 млрд, после чего у нее появились признаки неплатежеспособности. С городских номеров КЭР корреспонденту “Ъ” вчера не ответили.

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов говорит, что при расторжении контракта подрядчику выплачивается сумма, соответствующая стоимости фактически выполненных работ по контракту. «Препятствием к этому может стать, например, отказ заказчика принять уже выполненный объем работ на основании несоответствия их заявленному качеству или на основании нарушения сроков, но это тоже нужно доказать. В случае если определенный объем работ уже прошел приемку, отказ от оплаты этого объема существенно затрудняется»,— говорит эксперт.

Алексей Кириченко