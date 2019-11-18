В колонии Нижнего Тагила построили яхту

Прокуратура провела проверку исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле и подтвердила факт рабского труда осужденных на строительстве 10-метровой морской яхты, сообщает 66.ru.

Надзорное ведомство направило начальнику ИК-12 представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного производства. В частности, работы по строительству яхты не включались работодателем в наряды-задания, а зарплата осужденным выплачивалась без учета работ по строительству корабля. На тот момент начальник колонии Игорь Панкратов сообщил прокуратуре, что в произошедшем виноваты заместитель начальника ИК Рязанов, начальник ремонтно-механического цеха Толмачев и старший мастер механического цеха Сажин. «Однако наказать их невозможно, так как с момента совершения нарушения прошло более полугода»,— ответил он.

По данным 66.ru, в ИК-12 была создана верфь, на которой осужденные строили морскую яхту по заказу одного из силовиков Нижнего Тагила. Об этом рассказал освободившийся судостроитель Григорий Чункин, работавший на производстве корабля в 2015-2016 годы и не получивший плату за свой труд. По его оценкам, ему за работу должны 133 тыс. руб.