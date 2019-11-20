Ленобласть возглавила российский рейтинг

По итогам января — сентября 2019 года в России было введено в эксплуатацию на 8% больше жилья (48,9 млн кв. м), чем за аналогичный период прошлого года. Ленинградская область стала лидером по вводу жилья в расчете на одного жителя региона.

Увеличение объема ввода за рассматриваемый период наблюдается в 55 регионах из 85; значительнее всего объем ввода жилья вырос в Москве, Воронежской и Тверской областях — более чем на 70% в годовом выражении; максимальное снижение ввода жилых домов зафиксировано в Республике Коми, Камчатском крае и Республике Алтай — минус 41, 41 и 37% соответственно; рейтинг регионов-лидеров по объему ввода возглавили: Московская область (5,8 млн кв. м), Москва (3,6 млн кв. м) и Краснодарский край (2,9 млн кв. м); больше всего жилья в расчете на одного человека ввели в Ленинградской области (0,91 кв. м), меньше всего — в Магаданской области (0,02 кв. м).

По результатам первых девяти месяцев 2019 года объем ввода жилья в России составил 48,9 млн кв. м. Как отмечают в ЦИАН, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8%. Наиболее заметное увеличение объемов наблюдается в сфере индивидуального домостроения, которое всегда активнее идет в летний период,— плюс 13%. Ввод многоквартирного жилья вырос только на 3%.

Москва возглавила рейтинг регионов-лидеров по росту объема жилищного строительства, увеличив ввод жилья в 2 раза: с 1,798 млн кв. м за январь — сентябрь 2018 года до 3,638 млн кв. м за аналогичный период 2019 года. Следом идут Воронежская область, Тверская область и Пензенская область, где ввод жилых домов в годовом выражении вырос более чем в 1,5 раза. Высокие темпы прироста объема ввода жилья в регионах России, попавших в топ-10, в основном связаны с увеличением объема ввода индивидуального жилья. Исключением стали Москва и Амурская область, где увеличение показателя обеспечил рост ввода многоквартирного жилья.

Топ-10 регионов по падению ввода жилья возглавила Республика Коми, где в январе — сентябре 2019 года объем ввода жилья сократился на 41% и составил 114 тыс. кв. м. Более чем на 35% упал объем ввода жилья в Камчатском крае и Республике Алтай. В рейтинг вошли два столичных региона: Санкт-Петербург и Ленинградская область, где объем жилищного строительства снизился в годовом выражении на 23% и 20% соответственно.

На 10 регионов — лидеров по объему введенного жилья за первые девять месяца 2019 года пришлось 46% построенного жилья, в прошлом году концентрация составила 45%. Несмотря на снижение показателя на 9%, Московская область занимает первое место по объему ввода жилья. Доля Подмосковья в общем объеме построенного жилья составила 12%, это 5,761 млн кв. м. Следом идут Москва и Краснодарский край — 7% (3,638 млн кв. м) и 6% (2,882 млн кв. м) соответственно. Год назад тройка лидеров выглядела так: Московская область (6,307 млн кв. м, 14%), Краснодарский край (2,719 млн кв. м, 6%) и Ленинградская область (2,091 млн кв. м, 5%).

Средний показатель душевого ввода по России за январь — сентябрь 2019 года составляет 0,33 кв. м, за аналогичный период в прошлом году — 0,31 кв. м. Строительная активность в субъектах распределена неравномерно. С большим отрывом по данному показателю лидирует Ленинградская область, где в расчете на одного жителя было введено в эксплуатацию 0,91 кв. м жилья. На втором месте — Московская область с 0,76 кв. м жилья на одного жителя. Затем идет Липецкая область (0,72 кв. м). Минимальный объем ввода жилья на одного жителя отмечен в Магаданской области (0,02 кв. м), Мурманской области (0,04 кв. м) и Камчатском крае (0,05 кв. м). В большинстве регионов (55 шт.) за рассматриваемый период застройщики построили меньше новостроек в расчете на одного жителя, чем в среднем по стране, отмечают специалисты ЦИАН.

Как сообщили в комитете по строительству, за 10 месяцев 2019 года в Петербурге было введено 1 262 540 кв. м жилья. Это на 23% меньше, чем было введено за 10 месяцев прошлого года. Однако в комитете по строительству отмечают, что прошлый год был рекордным по вводу: тогда было введено 3,95 млн кв. м, такого показателя в ближайшие годы достичь вряд ли удастся.

Денис Кожин