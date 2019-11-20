Традиционный рост

По итогам девяти месяцев текущего года индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом показатель рос, даже несмотря на летние месяцы, характеризующиеся снижением экономической активности. Среди лидеров роста традиционно преобладают обрабатывающие производства, в том числе автопром, судостроение и фармацевтика.

ИПП в автопроме Петербурга за девять месяцев продемонстрировал рост 3,3%, а сама отрасль отметилась заключением еще одного специального инвестиционного контракта (СПИК) и запуском в производство новых моделей.

3 июля текущего года Минпромторг РФ подписал СПИКи с рядом автопроизводителей, в том числе японской Toyota, мощности которой расположены в Петербурге. «Россия благодаря своему значительному промышленному потенциалу играет ключевую роль в глобальной стратегии Toyota. Принимая решение об инвестициях в производство, мы всегда исходим из долгосрочной перспективы развития... Мы будем продолжать увеличивать локализацию производства в России, реализовывать программы развития локальных поставщиков и, в конечном счете, радовать наших клиентов продуктом высокого качества»,— отмечал в связи с этим президент ООО «Тойота Мотор» (российское подразделение концерна.— BG) Сюдзи Суга.

В общей сложности японский автопроизводитель планирует вложить в развитие производства в РФ около 20 млрд рублей в течение 10 лет, а в октябре петербургский завод компании начал производство нового поколения кроссовера RAV4, созданного на глобальной платформе TNGA.

Другая японская компания с мощностями в Петербурге — Nissan — также будет работать в рамках СПИКа, но заключенного Минпромторгом РФ с «АвтоВАЗом» в конце прошлого года: к реализации контракта привлечен альянс Renault — Nissan — Mitsubishi. «АвтоВАЗ» совместно с альянсом планируют локализацию глобальных автомобильных платформ, производство двигателей, включая газомоторный вариант, а также бесступенчатой коробки передач. В феврале текущего года завод Nissan начал серийную сборку обновленного кроссовера Qashqai в Петербурге.

ООО «Хендэ Виа Рус» (подразделение корейского Hyundai.— BG) планирует вложить 12,7 млрд рублей в строительство завода двигателей для автомобилей в Петербурге. «Мы планируем открыть завод с производственной мощностью 330 тыс. двигателей в год, который будет функционировать в три смены. Объем производства планируем на уровне 233 тыс. двигателей в год, из которых более 20% будет поставляться на экспорт. Старт массового производства запланирован на октябрь 2021 года»,— отмечал в начале октября генеральный директор компании О Сынгхун.

Сейчас корейский концерн обсуждает возможность заключения СПИК по этому направлению. В декабре 2018 года еще одна структура Hyundai — ООО «Хендэ Мотор Мануфакчуринг Рус» (ХММР, завод Hyundai в Петербурге),— уже заключила СПИК с правительством Петербурга и Минпромторгом РФ, общий объем инвестиций в его рамках может превысить 35 млрд рублей.

Судостроение

ИПП других транспортных средств, включая различные суда, с начала года вырос сразу на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в судостроительной отрасли фиксируется устойчивый тренд на гражданское судостроение, в частности — для рыбной промышленности.

Адмиралтейские верфи в январе 2019 года заложили головной морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 для ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Длина траулера проекта СТ-192 составляет 108,2 м, ширина — 21 м, водоизмещение — 11,873 тыс. тонн, дедвейт — 5,332 тыс. тонн. Закладка состоялась в рамках заключенного в октябре 2017 года между АО «Объединенная судостроительная корпорация» (куда входят Адмиралтейские верфи.— BG) и РРПК контракта на строительство шести рыболовецких траулеров за 37 млрд рублей.

Второй траулер для РРПК был заложен в апреле, третий — в сентябре 2019 года. Закладка третьего траулера намечена на июнь, четвертого (начало резки металла для него запланировано на декабрь текущего года.— BG) — на август следующего года. Первые два судна планируется сдать РРПК в 2021 году, шестое — в 2023 году. При этом контракт компании с Адмиралтейскими верфями предполагает опцион на строительство еще четырех судов.

Другой петербургский судозавод — Северная верфь,— последние годы специализировавшийся на строительстве военного флота, также осваивает нишу гражданского судостроения. В январе текущего года судозавод заложил для ООО «Вирма» (входит в группу компаний «Карельский рыболовный флот» — BG) уже второй ярусолов-процессор проекта МТ1112XL. Ярусолов имеет водоизмещение около 2 тыс. тонн, длину 58,6 м и ширину 13 м и предназначен для высокотехнологичного способа лова рыбы с автоматизированными линиями установки и выборки ярусов. Всего Северная верфь планирует построить для «Вирмы» три судна проекта. Первое было заложено в июле 2018 года, закладка третьего состоялась в марте 2019 года.

Кроме того, Северная верфь строит траулеры проекта 170701 для группы «Норебо». Суда проекта предполагают капсулообразное строение корпуса, их длина составляет около 80 м, валовая вместимость — около 3,5 тыс. тонн. Траулеры будут оборудованы рыбообрабатывающими фабриками, позволяющими производить филе трески и пикши в объеме более 21 тонн продукции, а также не менее 7 тонн рыбной муки в сутки.

Первый траулер для «Норебо» был заложен на верфи в ноябре прошлого года, второй — в марте 2019 года, третий — в июле текущего года. В общей сложности на судозаводе предполагается строительство 14 судов для рыбодобывающих компаний: четырех ярусоловов-процессоров (трех — для «Вирмы», одного — для компании «Глобус») и десяти траулеров-процессоров для группы «Норебо».

Фармацевтика и медицинские изделия

Высокотехнологичный сектор экономики Петербурга по итогам восьми месяцев охарактеризовался ростом ИПП лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 7,8%. Среди тенденций — работа не только на внутренний, но и на внешние рынки.

Фармацевтическая компания «Биокад» в апреле текущего года зарегистрировала оригинальный ингибитор интерлейкина-17 (anti-IL-17) для лечения среднетяжелого и тяжелого псориаза. На разработку и клинические исследования нового препарата «Эфлейра» (международное непатентованное наименование — нетакимаб) потребовалось семь лет, инвестиции в разработку составили 568 млн рублей.

По прогнозам компании, появление нового препарата снизит стоимость терапии тяжелого псориаза в три раза. «Впервые в истории страны, включая опыт СССР, была абсолютно с нуля создана оригинальная молекула такого класса. Кроме того, это первая российская молекула, созданная с применением самых передовых методов вычислительной биологии, включающих проектирование in silico, сравнимая, а в иных случаях даже превосходящая по эффективности мировые блокбастеры рынка. В ближайшее время будет налажено полноценное производство и пациенты с тяжелыми формами псориаза получат доступ к инновационному эффективному препарату и, как следствие, передовому качественному лечению»,— говорил в связи с регистрацией препарата генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов.

Торговая палата Республики Куба в сентябре одобрила компании «Активный Компонент» поставки активных фармацевтических субстанций (АФИ) в страну. «Мы начнем осуществлять экспорт отечественных АФИ в Республику Куба в 2020 году. Позиции, интересующие кубинскую сторону, имеются в нашей номенклатуре, и мы надеемся частично или полностью заместить ими индийские и китайские АФС»,— отмечал в связи с этим президент фармацевтической компании Александр Семенов.

Фармацевтическая компания «Герофарм» и Espromed BIO (Венесуэла) в июне текущего года подписали соглашение, предполагающее налаживание поставок инсулина в Венесуэлу и помощь в организации его производства. Согласно документу, объем поставок инсулина составит более 8 млн флаконов в год, а к концу 2019 года «Герофарм» планирует довести объемы поставок до 15 млн доз инсулина в месяц. Также «Герофарм» оказывает Espromed содействие в создании локального производства инсулина. По оценкам российской компании, трансфер технологии производства готовых лекарственных форм инсулинов может занимать около полугода.

Германская Sarstedt в июле начала строить в Петербурге завод систем забора крови, запуск которого планирует в 2022 году. Объем инвестиций в проект оценивается в €21,2 млн (1,5 млрд рублей). На предприятии будут работать две линии по производству одноразовых систем взятия крови — венозной и капиллярной. Общая площадь комплекса составит около 9 тыс. кв. м.

«В перспективе мы планируем расширить ассортимент. Рассчитываем, что продукция будет поставляться не только в медучреждения России, но в том числе в СНГ и в другие граничащие с РФ страны»,— отмечал глава правления компании Юрген Сарштедт в ходе церемонии начала строительства.

Дмитрий Матвеев