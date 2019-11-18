Депутаты предложили запретить звуковую рекламу в петербургском метро

Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству петербургского Заксобрания рекомендовала городскому парламенту поддержать законопроект, запрещающий использовать на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена звуковую рекламу. Поправки предполагается внести в закон «О рекламе».

Автором документа является депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. В настоящий момент проект направлен на доработку с учетом высказанных предложений. Он рассматривается в Законодательном собрании Петербурга еще с марта текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что комиссия ЗакСа одобрила заключение дополнительного соглашения о пассажирских перевозках между Петербургом и Ленобластью.