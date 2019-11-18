Комиссия ЗакСа одобрила допсоглашение о пассажирских перевозках между Петербургом и Ленобластью

Постоянная комиссия Законодательного собрания Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству, на заседании в понедельник, 18 ноября, приняла решение рекомендовать ЗакСу принять за основу проект дополнительного соглашения по перевозке жителей Петербурга и жителей Ленинградской области. Документ предусматривает распространение положений о проезде по льготному тарифу на граждан предпенсионного возраста, а также обеспечение возможности льготного проезда петербургским транспортом общего пользования для пенсионеров Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Ленинградской области намерены оспаривать отмену смежных с Петербургом пассажирских маршрутов после планируемой в 2020 году в городе реформы общественного транспорта. В частности, как сообщил начальник управления по транспорту региона Павел Постовалов, в случае если договориться не удастся, областные власти могут обратиться в суд.