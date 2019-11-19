Краболовы идут на восток

Дальневосточная рыбопромысловая компания «Антей» готова заказать минимум шесть краболовов за $90 млн на Находкинском судоремонтном заводе. Твердый контракт может быть заключен уже в декабре, обсуждается также опцион еще на два судна. Готовность «Антея» строить краболовы на Дальнем Востоке, в том числе для Северного бассейна, вызвана обещаниями государства компенсировать 20% стоимости судна. Эксперты скептически относятся к возможностям верфи построить восемь судов, отмечая, что в любом случае этот заказ станет крупнейшим для завода.

Как стало известно “Ъ”, дальневосточная компания ООО «Антей» (по СПАРКу, 51% принадлежит Игорю Михнову, 48% у Сергея Белянцева и 1% владеет «РСХБ-Финанс») готовится построить на дальневосточном Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) минимум шесть краболовов. Общая сумма потенциального контракта — $90 млн, рассказал “Ъ” президент компании Иван Михнов. Всего «Антей» вместе с партнерами выиграл девять лотов на прошедших крабовых аукционах, уточнил топ-менеджер, из них 5 тыс. тонн приходится на Северный бассейн и 4 тыс. тонн на Дальний Восток. Соответственно, компания должна построить девять краболовов.

«Антей» может увеличить число заказанных судов на НСРЗ до восьми, рассказал господин Михнов. Еще один краболов уже строится на «Пелле» Герберта Цатурова в Ленинградской области (см. «Ъ-СПб» от 27 декабря 2018 года). «Антей» думал разместить там и остальные заказы, но отказался от этой идеи, так как компанию не устроила предложенная «Пеллой» цена, пояснил господин Михнов. Если НСРЗ сможет построить сразу восемь судов, то Антей построит там все будущие краболовы. «Мы еще работаем над проектом с НСРЗ, но пока верфь говорит о $15 млн за судно,— рассказал Иван Михнов.— Это будет нормальный краболов, не переделанный из ярусолова, а изначально спроектированный как краболов».

Господин Михнов пояснил, что решение строить на Дальнем Востоке связано с инициативой правительства субсидировать 20% затрат на судно при его заказе в регионе. Как сообщал “Ъ” 16 октября, президент Владимир Путин согласился с идеей вице-премьера Юрия Трутнева направить до 10 млрд руб., полученных государством от проведения крабовых аукционов, на субсидирование строительства судов на дальневосточных верфях. При этом источник “Ъ” на «Пелле» отмечает, что контракты «Антея» на НСРЗ еще не заключены. Что не успеют построить дальневосточные верфи, будет достраиваться в европейской части России, добавляет собеседник “Ъ”.

Гендиректор НСРЗ Николай Болгар сообщил “Ъ”, что стороны сейчас прорабатывают детали контракта, окончательных договоренностей планируется достигнуть в декабре. Точную стоимость строительства краболова можно будет назвать по итогам представления заказчиком доработанного проекта с детально расписанным мейкерс-листом, уточнил топ-менеджер. Количество судов будет определено после согласования всех условий проекта и контракта, заключил господин Болгар.

При этом собеседники “Ъ” отмечают слабую готовность дальневосточных верфей к подобным заказам. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников уже выражала озабоченность, что дальневосточные верфи не смогут без господдержки и модернизации вовремя построить краболовы (см. “Ъ” от 6 августа). В отрасли также не исключали повторения сценария с рыбопромысловыми судами, когда сроки сдачи сдвигаются, а стоимость увеличивается (см. “Ъ” от 27 сентября).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что для НСРЗ контракт на серию краболовов станет крупнейшим за всю историю. Большим успехом будет успешное строительство даже шести судов, считает эксперт, поэтому «Антею» придется либо отложить строительство оставшихся двух, либо передать на другие верфи. На начальном этапе НСРЗ потребуются дополнительные финансовые ресурсы для расшивки узких мест, полагает Михаил Бурмистров. Если «Антей» профинансирует разработку проектной документации и авансирует работы по головному краболову, то НСРЗ, вероятнее всего, сможет обеспечить стоимость судна на уровне, близком к 1 млрд руб., что с учетом субсидирования затрат в размере 20% будет оптимальным для «Антея» вариантом на рынке, заключает он.

Анастасия Веденеева; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург