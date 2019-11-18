Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом за 4 млрд рублей построит ПО «Возрождение»

АО «ПО "Возрождение"» объявлено победителем конкурса на строительство транспортной развязки на северном участке Западного скоростного диаметра в районе Шуваловского проспекта. Компания стала единственным претендентом, подавшим заявку на тендер со стоимостью контракта 4,075 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что согласно техзаданию, работы по строительству съезда с ЗСД на Шуваловский проспект с сетями инженерно-технического обеспечения необходимо завершить к декабрю 2021 года. Развязка будет расположена севернее Богатырского проспекта.