Объявлен тендер на строительство съезда с ЗСД на Шуваловский проспект

АО «Западный скоростной диаметр» объявило тендер на строительство транспортной развязки на северном участке магистрали, в районе Шуваловского проспекта. Работы оцениваются в 4,075 млрд рублей. В конкурсной документации указано, что съезды будут построены за счет средств бюджета.

Работы по строительству развязки на пересечении с Шуваловским проспектом с сетями инженерно-технического обеспечения предполагается закончить к декабрю 2021 года. Победителя закупки объявят после 18 ноября.

Напомним, что Западный скоростной диаметр – платная магистраль. По договору ГЧП ее эксплуатирует консорциум «Магистраль северной столицы». “Ъ-СПб” писал, что развязка станет продолжением Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы. Ее планировали построить еще к 2018 году, но строки реализации проекта перенесли.