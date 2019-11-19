«Белогорье» потренируется на своих

Поражение белгородского волейбольного клуба «Белогорье» от уфимского «Урала» не только выбило «львов» из Кубка России, но и привело к изменениям в тренерском штабе. Формально главным тренером остается Александр Косарев, но командой временно поруководит Слободан Праклячич, а затем аналогичную практику может получить и Вадим Хамутцких. По словам президента «Белогорья» Геннадия Шипулина, сейчас статус главного тренера в клубе — лишь формальность, а все три специалиста, ученики господина Шипулина, будут получать соответствующий тренерский опыт.

Пятничная встреча «Белогорья» с «Уралом» в матче полуфинала Кубка России оказалась затяжной. С первых ударов по мячу завязалась равная борьба. Белгородцы, игравшие дома, в концовке первого сета смогли повысить эффективность подачи и блока, что позволило выиграть — 25:21. Старт второго сета оказался успешнее для «Урала», сразу оторвавшегося на шесть очков. Белгородцы счет сравняли (13:13), но тут же отдали сопернику еще три розыгрыша мяча. Правда, затем ошибки уфимцев и эффективная атака хозяев снова принесли им победу — 25:22. В начале третьего сета белгородцы закрепили успех (5:1), но начали ошибаться и позволили сравнять счет (5:5), а затем и стали отставать. После счета 10:12 «львам» ни разу не удалось сократить отрыв хотя бы до минимального — сет завершился со счетом 22:25. Ошибки продолжились и в четвертой партии, в самом начале которой «Урал» оторвался на четыре очка. Попытки главного тренера белгородцев Александра Косарева менять то связующих, то доигровщиков приносили локальные успехи, но переломить ситуацию не могли — 20:25. В пятой партии белгородцы вышли вперед (10:8), но совершили ошибку на подаче и допустили неудачный прием. Еще один эффективный блок и три успешные подачи установили счет в пользу гостей — 12:15.

После матча главный тренер «Белогорья» Александр Косарев посетовал на «закончившиеся эмоции» команды после первых двух партий: «Сказываются и неопытность, и молодость, и несыгранность. Сегодня есть вопросы ко всем игрокам. Ни один из них не сыграл на своем уровне». В результате «Белогорье» не попало в «Финал четырех».

Поражение от «Урала» в принципиально важном матче породило слухи о грядущей отставке Александра Косарева с поста главного тренера «Белогорья». Уже на следующей игре с «Кузбассом» (ее белгородцы проиграли в трех сетах) в качестве и.о. главного тренера «Белогорья» судья-информатор представил Слободана Праклячича, а старшим тренером — господина Косарева. При этом в сообщении на официальном сайте клуба подчеркивалось, что Александр Косарев остается главным тренером.

Ясность внес президент «Белогорья» Геннадий Шипулин. «Косарев остается главным тренером команды. По документам его никто не менял. Я как президент клуба заинтересован в том, чтобы Александр был главным тренером, но ему надо еще подучиться,— следует из комментария господина Шипулина на официальном сайте клуба.— К нему были вопросы, я решил посмотреть, на что готов сербский тренер Праклячич, на что готов Вадим Хамутцких. У нас три тренера, они абсолютно одинаковы. Статус главного тренера только номинальный». По словам господина Шипулина, в клубе ведут «поиск идеального варианта»: «Кто найдет лучше контакт с игроками, будет лучше вести игру, тот и останется работать. Сейчас дали сербу проявить себя, посмотрим, как у него будет получаться… Не надо на это обращать особого внимания. Тренеры к этому вполне спокойно относятся. Наш клуб — дружная, прекрасная семья». «Я знаю, что ходят слухи, будто я какой-то сумасшедший — постоянно меняю тренеров. Но мы не от хорошей жизни ведем этот поиск»,— подчеркнул президент «Белогорья».

Вчера в беседе с "Ъ" Геннадий Шипулин подчеркнул, что «дает возможность учиться» всем трем начинающим тренерам: «Косарев сейчас главный лишь формально. Все трое — мои воспитанники, родные для меня люди, а остальное — внутренняя кухня. Мне тоже хочется иметь смену, хочется, чтобы они стали великими тренерами, но пока не получается — будем учиться». Пока же, по словам собеседников "Ъ" в клубе, значительную часть тренерских функций в «Белогорье» выполняет сам господин Шипулин.

Олег Мухин