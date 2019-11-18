Верховный суд России лишил полномочий судью Анапского райсуда Наталью Холодову

Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ оставила без изменения решение Квалификационной коллегии судей Краснодарского края (ККС) от 26 апреля 2019 года о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Анапского районного суда Натальи Холодовой и досрочного прекращения ее полномочий.

Как следует из материалов ККС, 18 апреля этого года в коллегию судей поступило обращение совета судей Краснодарского края о привлечении госпожи Холодовой к дисциплинарной ответственности. Поводом стала проведенная по жалобе представителя Сбербанка проверка, по итогом которой были выявлены многочисленные факты грубого нарушения положений действующего законодательства. Рассмотрение судьею дел повлекло существенные нарушения охраняемых законом прав и интересов граждан и организаций, а также причинение вреда авторитету судебной власти.

В частности, судья Наталья Холодова создала препятствия в реализации имущественных прав кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО «Цементная транспортная компания», а также вынесла ряд других неправомерных решений, затрагивающих как частных лиц, так и коммерческих организаций. «Изучен ряд гражданских и уголовных дел, по которым постановленные судьей Холодовой судебные решения были отменены вышестоящими судебными инстанциями ввиду проявленной судьей некомпетентности, недобросовестного исполнения функции по отправлению правосудия, повлекшего искажение фундаментальных принципов судопроизводства и грубое нарушению прав участников процесса», - говорится в решении ВС РФ.

В свою очередь судья Холодова заявила коллегии, что допущенные ошибки связаны с высокой нагрузкой, однако квалификационная коллегия судей посчитала этот аргумент несостоятельным, поскольку, согласно статистике Анапского районного суда, нагрузка на судью Холодову находилась на уровне среднего показателя дел, рассмотренных другими судьями этого суда. Кроме того, за время работы с 2014 года судья Холодова не проходила квалификационную аттестацию и не имеет квалификационного класса. За период с 2017 года по 2019 год в квалификационную коллегию судей Краснодарского края поступило 35 жалоб на действия данной судьи.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, на действия судьи Натальи Холодовой также жаловался истец Яраги Гитаев, который пытается вернуть незаконно проданный от его имении земельный участок площадью 17 га в районе Высокого берега Анапы.

Дмитрий Михеенко