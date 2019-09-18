С Высокого берега в судебное плаванье

Краснодарский краевой суд рассматривает иск об оспаривании сделки по продаже земельного участка площадью 4 га в районе Высокого берега в Анапе. В 2015 году его приобрел житель Краснодарского края, а в 2018 году узнал, что пока находился за пределами региона, его землю подставное лицо продало другому человеку. Анапский городской суд в первой инстанции, опираясь на предоставленные доказательства, признал сделку с подставным лицом незаконной и постановил вернуть собственность законному владельцу. Однако затем Анапский районный суд по встречному иску другого лица признал его право собственности на ту же землю. Теперь представители изначального владельца земли пытаются в вышестоящих судебных инстанциях отстоять свое право собственности на участок, а следственные органы расследуют уголовное дело по факту особо крупного мошенничества.

В Краснодарском краевом суде начались судебные слушания об отстаивании права собственности на земельный участок, расположенный в Анапе в районе Высокого берега. Согласно материалам дела, в октябре 2015 года Ярослав Гитаев приобрел 4 га земли под строительство спортивной базы в городе-курорте, однако в мае 2018 года он узнал, что земля продана от его имени некоему жителю Подмосковья Евгению Соболеву. По материалам Анапского городского суда (есть в распоряжении “Ъ-Кубань”), договор купли-продажи участка между господами Гитаевым и Соболевым был заключен 3 мая 2018 года, а 15 мая того же года господин Соболев зарегистрировал на него право собственности в Росреестре. Однако, как утверждают представители Ярослава Гитаева, их подзащитный в это время находился в Москве, что подтверждается приложенными к делу билетами из Грозного в Москву и обратно, квитанциями из гостиницы, а также биометрией лица с камер наружного наблюдения и распечаткой звонков. Более того, специалист ФБУ «Краснодаская ЛСЭ» Минюста РФ после почерковедческой экспертизы подтвердил, что подпись и ее расшифровка от имени господина Гитаева в заявлении о госрегистрации права на землю и в договоре купли-продажи недвижимости выполнены не им, а другим лицом с подражанием его личной подписи. Все это присутствует в материалах дела. При этом Евгений Соболев и его представитель Михаил Коженбаев заявили следствию, что в сделке по продаже земельного участка действовал не Ярослав Гитаев, а другое лицо. Исходя из всего вышесказанного Анапский городской суд 4 марта 2019 года принял решение признать сделку от 3 мая 2018 года по продаже земельного участка незаконной, а запись в ЕГРН о собственности на него Евгения Соболева постановил погасить.

Однако еще 4 октября 2018 года в Анапский районный суд поступил иск о признании за неким господином Нечаевым права собственности на земельный участок площадью 770 кв. м в селе Супсех Анапского района. В материалах дела (имеются в распоряжении “Ъ-Кубань”) кадастровый номер участка идентичен кадастровому номеру участка Ярослава Гитаева площадью 4 га на Высоком берегу Анапы. В ходе судебного разбирательства в районный суд поступает встречный иск от Юрия Коваля, который утверждает, что 18 октября 2018 года он приобрел участок с кадастровым номером участка господина Гитаева за 20 млн руб. Судья Анапского районного суда Наталья Холодова (в апреле 2019 года лишена полномочий по решению КККС за некие дисциплинарные проступки) оставляет иск господина Нечаева без удовлетворения и признает договор купли-продажи от 18 октября 2018 года действительной сделкой и право собственности Юрия Коваля на спорный земельный участок.

По мнению представителя Ярослава Гитаева, адвоката Коллегии адвокатов Чеченской Республики Махмута Магомадова, участок в Анапе был якобы продан Юрию Ковалю представителем Евгения Соболева, хотя последний заявил в суде, что никому не поручал продавать землю, более того, без его личного присутствия сделать это юридически было невозможно (им было наложено ограничение на регистрацию перехода права собственности без его личного участия).

Краснодарский краевой суд оставил в силе судебный акт судьи Анапского районного суда. В принятии заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам по участку в Супсехе представителям Ярослава Гитаева было отказано. Представители Юрия Коваля подали апелляционную жалобу в краевой суд с целью оспорить решение Анапского городского суда от 4 марта 2019 года, признавшего ничтожной сделку купли-продажи земли между господами Гитаевым и Соболевым.

Махмут Магомадов высказывает свое мнение, что при решении по определению собственника земельного участка должен быть принят во внимание не только его кадастровый номер (уникальный для каждого участка в РФ), но и фактический адрес, а также площадь. Однако в суде это якобы не учитывалось, что, по мнению адвоката, является очевидным фактом подлога, который пока ни следственные, ни судебные органы не подтверждают.

Господин Магомадов также предполагает, что Юрий Коваль, возможно, действует в сговоре с Евгением Соболевым, который имитирует в суде противоречие интересов с господином Ковалем. Если первая сделка по продаже земли от лица, якобы выдававшего себя за господина Гитаева, будет признана ничтожной, все остальные сделки автоматически должны стать незаконными. На следующее заседание суда, которое состоится 19 сентября, несмотря на возражение защиты господина Коваля, из Подмосковья вызван сам Евгений Соболев.

В мае этого года следственный отдел ОМВД Анапы возбудил по заявлению представителей господина Гитаева уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время оно передано в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Уголовное дело, возбужденное по заявлению Ярослава Гитаева, передано для дальнейшего расследования в СУ СКР по Краснодарскому краю. Представители истца написали обращения на имя руководителей следственного управления и краевой прокуратуры с просьбой взять дело под личный контроль. Кроме того, ими написано обращение на имя руководителя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова с просьбой взять на контроль гражданские дела, рассматриваемые подведомственной ему инстанцией.

Как комментирует магистр юриспруденции, работающий в области оформления прав на недвижимое имущество Лариса Джамалова, это уже не первый подобный случай в отношении дорогостоящих объектов недвижимости, который стал возможным из-за принятия ФЗ №218 от 13.07.2015 года («О государственной регистрации недвижимости»). По словам юриста, законодатель не учел необходимость наличия всех видов правоустанавливающих и правоудостоверяющих видов документов при заключении договоров купли-продажи на все виды недвижимости.

«На сегодняшний день, чтобы продать любой объект недвижимости или переоформить его, не нужно предоставлять в государственный орган ничего, кроме паспорта и госпошлины. Паспорт может быть поддельный, а госпошлина на квартиры и дома составляет 2000 руб., а на земельные участки — 350 руб.»,— говорит юрист.

Она подала обращение в профильный комитет Госдумы РФ о внесении изменений в ФЗ №2018. «Недвижимое имущество необходимо разделить сегментарно, каждому сегменту недвижимости необходим определенный пакет документов для переоформления прав собственности, также необходимо многофункциональные центры по приему документов оснастить специальными устройствами, позволяющими провести идентификацию паспорта гражданина»,— резюмировала госпожа Джамалова.

Управляющий партнер юридического бюро «U&Partners» Андрей Андреев считает, что в данном деле на лицо коррумпированность судебной системы. «Мы не знаем, кто из троих фигурирующих в процессе лиц является мошенником, но если бы он не был уверен в своих связях с правоохранительными и криминальными структурами, то он навряд ли провернул такую схему. Чтобы хоть как-то обезопасить себя в будущем от подобных ситуаций, я бы настоятельно рекомендовал заключать все сделки по договорам купли-продажи только с нотариальным сопровождением», - говорит юрист. Юрист адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Камила Султанова считает, что выбранная адвокатами Гитаева стратегия по признанию сделок ничтожными разумная, и ее перспективы кажутся позитивными, однако с учетом участия в судебном процессе представителей третьих заинтересованных лиц – процесс вероятно будет затянут.

Василий Хитрых