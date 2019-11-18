Нижегородская компания возместила долги по налогам в размере 656 млн рублей

Нижегородская компания в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ст. 199 УК РФ) уплатила в бюджет 656 млн руб., сообщает региональное следственное управление СК РФ. В связи с возмещением ущерба в полном объеме рассматривается вопрос о прекращении уголовного дела (по ст. 28.1 УПК РФ). О каком предприятии идет речь, в ведомстве отказались пояснить “Ъ-Приволжье”.

По версии следствия, руководители компании в 2017 году уклонились от уплаты налогов, создав документооборот с фиктивными организациями. Так как на самом деле хозяйственных отношений не велось, предприятие незаконно получило вычет по НДС на сумму более 656 млн руб.

Анастасия Еремина