Источники выбросов в Левенцовке будут искать специальные подвижные посты

В Левенцовском микрорайоне Ростова для определения источников едкого запаха создадут специальные подвижные посты, сообщает Donnews со ссылкой на министра природы Ростовской области Михаила Фишкина. Причиной удушливого запаха в микрорайоне,СНТ «Изумруд» и ближайших поселках могут быть производственные предприятия.

«Сейчас решается вопрос с финансированием. К 5 декабря появится ответ. Была идея создания стационарных постов. Но оказалось, что нет территорий, которые бы соответствовали условиям их размещения», — передает издание слова господина Фишкина.

Сейчас в промышленной зоне микрорайона работает 55 промышленных предприятий. Но есть и территории, принадлежащие физлицам, которые те сдают в аренду за наличный расчет. Там могут располагаться нелегальные предприятия. Их поиском и будут заниматься подвижные посты. Ведомство также продолжает проверки предприятий, которые ранее уже были замечены в выбросах.

Напомним, на северо-западной окраине Ростова-на-Дону из-за производственной деятельности расположенных здесь промпредприятий и полигона ТКО складывается крайне неблагополучная экологическая ситуация. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе близлежащих жилых массивов в некоторых случаях превышена в шесть раз.

Подробнее об экологической ситуации в северо-западной промзоне читайте в материале “Ъ-Юг” «ПДК отечества».

Дарья Голякова