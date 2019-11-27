В октябре Montblanc представил новый чемодан и пишущие инструменты красного цвета с маркировкой (RED). С 2006 года компания помечает таким образом определенные продукты, и часть средств от их продажи направляется в Глобальный фонд ВОЗ для поддержки программ борьбы с ВИЧ/СПИДом в странах Африки к юг у от Сахары. Чемодан Montblanc M (RED) предназначен для длительных поездок, изготовлен из прочного поликарбоната, ручки и полосы по центру выполнены из высококачественной кожи. У пишущих инструментов повышено качество письма, колпачок и корпус с матированным напылением из сплава палладия и никеля имеют гравировку (Montblanc) RED.

Ручка Montblanc M (RED) Фото: Montblanc

Коллекция Apparel немецкого бренда Falke сезона осень-зима 2019/20 года Фото: Courtesy of Falke

В октябре немецкий производитель чулочно-носочных изделий Falke запустил в продажу в ТД ГУМ первую коллекцию одежды Apparel. В нее вошли свитера, кофты, лосины, кюлоты из вискозы и кардиганы преимущественно пастельных тонов. В классической мужской коллекции появились носки с принтами и узорами. На осенне-зимний период бренд предлагает носки из мериноса и шелка.

Комплект коллекции Black Tie от бренда Suitsupply Фото: Suitsupply

Голландский премиум-бренд Suitsupply обновил коллекцию вечерней одежды и аксессуаров. Специальное предложение бренда «Все для дресс-кода Black Tie» действует во всех странах мира и включает в себя возможность приобрести полный комплект из черного/синего смокинга, сорочки, лакированных лоферов и галстука-бабочки по специальной цене.

Парка из осенне-зимней коллекции Henderson 2019/20 Фото: Henderson

Парка с водоотталкивающей обработкой из осенне-зимней коллекции Henderson 2019/20 имеет в комплекте бомбер с воротником-стойкой и наполнителем из пера и пуха. Их можно носить как вместе, с бомбером в качестве теплой подкладки, так и отдельно. Карман парки снабжен RFID-защитой, блокирующей удаленное считывание данных с телефона и банковской карты.

Куртка из капсульной коллекции Larusmiani-Beretta Фото: Larusmiani-Beretta

Итальянские компании Larusmiani и Beretta создали совместную капсульную коллекцию одежды и аксессуаров для отдыха за городом, в котороую вошли парки, куртки, жилеты, вязаные жакеты, клетчатые фланелевые рубашки и рюкзаки. Особенно удачными, по мнению создателей коллекции, получились теплая куртка ручной работы с защитой от ветра и дождя с замшевыми вставками и удобными карманами и клетчатая рубашка с замшевыми стегаными патчами на плечах.

На моделях одежда из коллекции Levi’s на тему «Звездных войн» Фото: Levi’s

Стартовали продажи коллекции Levi’s на тему «Звездных войн». В нее входят классические джинсы, футболки, толстовки и куртки с принтами и рисунками. На вещах изображены герои саги, космические корабли, в том числе «Сокол тысячелетия», а также вышиты самые узнаваемые цитаты из фильмов.

В галерее «Времена года» открылся бутик Emporio Armani. Новая концепция пространства спроектирована самим Джорджо Армани совместно с командой архитекторов и строится на контрасте черных и белых декоративных элементов. Напомним, что бренд был основан в 1971 году как более авангардная, спортивная и современная версия стиля Армани.

Часы Panerai Luminor Rossa Chrono Flyback — 44 мм (PAM01037) Фото: Panerai

Компания Panerai стала спонсором яхтенного клуба Luna Rossa и выпустила первую коллекцию часов, посвященную сотрудничеству с яхтсменами. Три новые модели Luminor Luna Rossa Regatta — 47 мм (PAM01038), Luminor Luna Rossa Chrono Flyback — 44 мм (PAM01037) и Luminor Luna Rossa GMT — 44 мм (PAM01036) имеют функции, предназначенные для яхтенных гонок: обратный отсчет времени до регаты, хронограф с функцией flyback и GMT с возможностью выбрать оклендское время (для регат в Новой Зеландии). В хронометрах установлены детали из металлов и композитных материалов, используемых для строительства яхт, которые участвуют в регатах America’s Cup.

Обновленная модель Rolex Oyster Perpetual Day-Date 36 Фото: Rolex

В продажу поступили базельские новинки компании Rolex, в частности обновленная модель Oyster Perpetual Day-Date 36. Корпус часов водонепроницаем до глубины 100 м, стекло сапфировое с защитой от царапин. Внутри — калибр 3255 с автоматическим подзаводом.

Пять итальянских брендов, Principe di Bologna, Fabi, Barracuda, Doucal’s и Pantanetti, представят свои модели эксклюзивно в сети бутиков No One. В капсульную коллекцию вошли классические дерби из гладкой темно-коричневой кожи, повседневные городские кеды, ботинки из состаренной кожи насыщенно-рыжего цвета, темно-серые зимние кроссовки, полуботинки цвета бордо с контрастной шнуровкой.

На центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина Фото: ВТБ Арена парк

На центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина теперь можно арендовать VIP-ложи и проводить переговоры и важные деловые встречи прямо во время футбольного матча. Каждая ложа оборудована плазменными панелями 4K повышенной четкости. Мероприятие обслуживает персональный официант, есть выбор из нескольких типов кейтеринга, участникам переговоров предоставляются парковочные места.

Предметы из коллекции Passion Фото: Baccarat

Фирма Baccarat, знаменитая своими изделиями из хрусталя, в сотрудничестве с французским виноделом Жан-Шарлем Буассе выпустила коллекцию Passion. В нее вошли универсальные бокалы для вина, бокалы для шампанского и декантер.

Кольцо Bvlgari B.Zero 1 Фото: Bvlgari

Дом Bvlgari открыл первый в России поп-ап-бутик в галерее «Времена года» на период с 15 ноября по 15 марта. Здесь можно приобрести ювелирные украшения, часы и аксессуары из коллекций Serpenti, Divas’ Dream, B.Zero1, Bvlgari Bvlgari, Octo, Lvcea. Многие изделия представлены эксклюзивно.

Бренд Fassamano выпустил рождественскую коллекцию пенсне в девяти цветах. Верхняя часть оправы выполнена из серебра с гальванической обработкой. Вес оправы 20 г. Линзы в пенсне — с диоптриями от 1 до 3,5. Все варианты представлены на сайте www.fassamano.com.

Вещи из коллекции сезона осень-зима 2019/20 года бренда Boggi Milano изготовлены из экологически чистых материалов: шерсти Ecological Wool и шерстяной ткани Pecora Nera. Ткани, из которых сшиты блейзеры и пальто, не подвергались искусственному окрашиванию. Все изделия прочные, мягкие и легкие.

В Петровском пассаже, на второй линии первого этажа открылся бутик итальянской марки кашемира Malo. В бутике также представлена одежда из мериносовой шерсти, мягкого хлопка pachacotton, шелка shi-silk и шерсти викуньи.

В продажу поступила книга о круизной коллекции Gucci 2020, фотографии для которой сделал греческий режиссер Йоргос Лантимос. Съемки проходили на старинной вилле XVIII века, где хранится большая коллекция предметов древнегреческого и римского искусства. Изображающие статуи густо напудренные пожилые модели позируют вместе с молодыми людьми, одетыми в Gucci.