Ультрас объявили бойкот «Трактору»

Участники «Сектора А ultras» — фанатского движения челябинского «Трактора», недовольные проваленным командой сезоном написали открытое письмо губернатору Челябинской области и президенту хоккейного клуба Алексею Текслеру, потребовав уволить генерального директора Бориса Видгофа и его управленческую команду и назначить на их место специалистов с успешным опытом работы в КХЛ. Болельщики пообещали бессрочно бойкотировать домашние матчи команды, пока вопрос не будет решен. В PR-службе «Трактора» считают, что акция организована одним из сотрудников клуба Артемом Воробьевым из-за личной неприязни к непосредственному руководителю. Губернатор на требования об отставках ответил, что сезон еще идет, и кадровые решения по менеджменту будут приниматься по его итогам.



Фанаты челябинского хоккейного клуба «Трактор», участвующие в движении «Сектор А ultras», в открытом письме обратились к президенту клуба — губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Они выдвинули ряд требований, первое из которых — отставка генерального директора Бориса Видгофа и его управленческой команды. Текст письма опубликован на форуме болельщиков.

По мнению фанатов, уволить руководителя и менеджеров клуба нужно «за провал в селекционной работе и достижение худшего результата команды в истории». Также господина Текслера просят «обратить особое внимание на использование генеральным директором клубного бренда для самопиара и его откровенную ложь о былых заслугах на должности руководителя клуба». Принять на должности генерального директора и генерального менеджера клуба фанаты просят «людей, имеющих результативный опыт работы в Континентальной хоккейной лиге».

Кроме того, болельщики просят губернатора «проверить ситуацию, схему и факты по вопросу комплектования команды игроками преимущественно от одного агента», «обратить внимание на бесплатную раздачу огромного числа пригласительных билетов на матчи с целью маскировки недовольства болельщиков и создания искусственных цифр посещаемости». То, что многие ходят на игры бесплатно, по словам авторов письма, негативно воспринимают владельцы абонементов.

Помимо этого, болельщики назвали текущий сезон, в котором «Трактор» по итогам 30 сыгранных матчей набрал 22 очка и находится в конце таблицы Восточной конференции, «уже проваленным». Они попросили снять ответственность за выход в плей-офф с нового главного тренера Владимира Юрзинова, назначенного две недели назад, и «до конца чемпионата акцентировать внимание тренерского штаба на развитии команды в будущем сезоне: создании боеспособного костяка, расторжении контрактов с многочисленными “сбитыми летчиками, находящимися в составе”».

Представители «Сектора А» заявили, что начинают бессрочный бойкот домашних матчей «Трактора», «который закончится только с уходом непрофессиональных управленцев». В начале состоявшегося в воскресенье матча с екатеринбургским «Автомобилистом» они демонстративно покинули трибуну, освободив несколько рядов сектора за воротами.

Борис Видгоф был назначен генеральным директором «Трактора» в начале апреля вместо Ивана Сеничева, с которым не стали продлевать контракт. Это было одно из первых кадровых решений Алексея Текслера, работавшего тогда еще в статусе врио губернатора.

Пресс-служба правительства Челябинской области обозначила позицию главы региона по поводу письма болельщиков. «Алексей Текслер, как и все болельщики клуба, недоволен текущими результатами. Для их улучшения по инициативе президента клуба в “Тракторе” произошла смена главного тренера. Важно отметить, что первоначальную задачу на сезон — выход в плей-офф и достижение там максимального результата — никто не отменял. Работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач»,— отметили в пресс-службе губернатора.

Главный тренер в «Тракторе» сменился в начале ноября, после того как команда, как и в минувшее воскресенье, проиграла «Автомобилисту». Владимир Юрзинов сменил на этом посту Петериса Скудру, возглавлявшего тренерский штаб с апреля.

В официальном ответе ХК «Трактор» на открытое письмо фанатов объявленный бойкот назвали «организованным саботажем», который «накаляет и без того непростую ситуацию». «Акция была организована сотрудником клуба, менеджером по работе с болельщиками (Артемом Воробьевым.— “Ъ-Южный Урал”), на основании личной неприязни к непосредственному руководителю (главе PR-службы Елене Герасименко.— “Ъ-Южный Урал”). При этом все остальные болельщики, весь семитысячный зал, продолжили поддерживать команду», говорится в комментарии клуба.

В «Тракторе» добавили, что руководство «понимает и разделяет недовольство спортивными результатами». «В данный момент клуб занимается подготовкой к четырем очень важным матчам домашней серии. Команда, тренерский штаб, администрация клуба делают все возможное, чтобы заработать столь необходимые команде очки», говорится в ответе.

Руководитель PR-службы клуба Елена Герасименко опубликовала в Facebook видеозапись своего разговора с Артемом Воробьевым. В кадре он называет ее «непрофессионалом», а затем говорит: «Женщина, уйдите, пожалуйста!» На ее слова: «Вы знаете, как меня зовут», он ответил: «По-моему, вас зовут Му-му». Как сообщила Елена Герасименко “Ъ-Южный Урал”, в понедельник утром руководство клуба предложило Артему Воробьеву написать заявление на увольнение по собственному желанию. По ее словам, он не только отказался, но и потребовал для себя премию. В итоге его уволили по статье.

Артур Якушко