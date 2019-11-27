Больше меха

Несколько лет назад, когда в моду после долгого перерыва вновь начали входить мужские шубы, стилисты и критики моды больших европейских изданий обсуждали, насколько шубы в принципе уместны в мужском гардеробе. Утвердительно на вопрос отвечали дома Prada, Dries Van Noten, Gucci, Michael Kors и многие другие. Дискуссия развернулась широкая.

В России таким вопросом никто не задавался, потому как шубы и дубленки всегда были частью мужского гардероба. «Кожух» до пят из почти десятка дубленых овечьих шкур был самой популярной одеждой на Руси. Позже знатные люди стали носить длинные шубы, покрытые дорогими тканями вроде парчи, атласа или бархата и украшенные драгоценными камнями. К слову, главным и статусным в них были как раз камни и ткани, а меха имели сугубо практическое назначение. Мех был неотъемлемой частью царского дресс-кода — пример тому горностаевые мантии семьи Романовых и другие предметы гардероба. В XVIII веке популярны были двубортные шубы, в XIX — приталенные.

В XX веке шубы стали сдавать позиции пальто, а в XXI веке — пуховикам и паркам, пока в середине нынешнего десятилетия не случился меховой ренессанс.

Долгое время мужские шубы в меховом доме «Меха Екатерина» шили только на заказ. Ассортимент товаров для мужчин ограничивался меховыми брелоками, рукавицами из меха енота или норки и норковыми шарфами. Но недавно руководство компании приняло решение уделять мужчинам больше внимания, и к осенне-зимнему сезону меховой дом выпустил капсульную коллекцию шуб из меха лисы и разноцветной овчины. Многие модели выглядят экстравагантными: например, нежно-розовая овчина не самый типичный материал для мужской одежды в России. И тем не менее компания не побоялась рискнуть.

Натела Поцхверия