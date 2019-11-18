Минздрав заверил, что все нуждающиеся в трансплантации почки или печени дети получат помощь

Минздрав России заверил, что все дети, которым будет необходима операция по трансплантации печени или почки, получат помощь «высокопрофессиональных специалистов в полном объеме».

Ранее “Ъ” писал о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД) Минздрава России программы трансплантации почки. Двум врачам, Михаилу Каабаку и Надежде Бабенко, которые работали в нем на четверть ставки, сообщили, что их работа завершена. Причиной стали претензии к применяемому ими препарату.

«В НМИЦ здоровья детей продолжают работу высококвалифицированные специалисты, обладающие достаточным научным и практическим опытом работы в сфере трансплантологии. Проводится предтрансплантационная подготовка пациентов на 2020 год»,— сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

О ситуации с программой пересадки почек читайте в материале “Ъ” «Отделение, которого не было».

Руководитель Центра трансплантации почки Российской детской клинической больницы Алексей Валов о детской трансплантации — в интервью “Ъ”.