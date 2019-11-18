Алкомаркеты могут закрыть двери раньше

В России могут ограничить время продажи алкоголя до 22.00. Это предложение «Общероссийского народного фронта». Там считают, что это повысит продолжительность жизни среди мужчин и поможет реализовать национальный проект «Демография». Организация направила инициативу в аппарат правительства, а также в Министерства труда и здравоохранения. В Минздраве сообщили, что рассматривают документ и добавили, что ограничительные меры действительно снижают потребление алкоголя.

Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин рассказал, что их предложение — лишь часть комплекса мер, направленных на сокращение спроса на спиртное: «Эти меры должны включать в себя целый пакет мероприятий в школах, в том числе сокращение времени продаж и уменьшение количества алкомаркетов. Что это дает? Существуют исследования, которые подтвердили, что это снижает уровень уличной преступности примерно на 9-14%, особенно среди молодежи, и количество ДТП — на 10%».

В ОНФ призывают использовать положительный опыт северных стран. Например, в Норвегии крепкие напитки продают по будням до 18.00, а в воскресенье их купить и вовсе нельзя. Примерно такие же ограничения действуют и в Швеции. Но сравнение России с этими странами неуместно, считает глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «В Швеции и Норвегии уровень благополучия населения не сравним с нашим. У северных народов, безусловно, есть более широкая альтернатива времяпрепровождения помимо распития алкогольных напитков. Но в России все иначе. И мне кажется, начинать нужно с того, чтобы предоставлять какие-то разумные и доступные альтернативы, а не сокращать время продажи.

Ведь эта мера не совсем рыночная, она не решит основную проблему».

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз убежден, что закон об ограничении продажи алкоголя не будет принят, поскольку предлагаемые меры неэффективны: «Шесть-семь лет назад регионы получили право регулировать свои рынки. Первое, что они сделали, — начали ограничивать время. 75% регионов России продают алкоголь до 21.00, четверть — до 23.00. Но там нет той громкой проблемы “наливаек”, о которых сейчас думает Госдума: после запрета продаж магазин начинает работать как точка “общепита”, где наливают нелегально».

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В правительстве запрос ОНФ назвали избыточным. Каждый руководитель региона вправе сократить или продлить время продажи алкоголя исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций субъекта, заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Яна Пашаева