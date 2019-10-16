В Ленобласти не исключили судебного спора со Смольным из-за отмены автобусных маршрутов

Власти Ленинградской области намерены оспаривать отмену смежных с Петербургом пассажирских маршрутов после планируемой в 2020 году в городе реформы общественного транспорта. В частности, как сообщил начальник управления по транспорту Ленобласти Павел Постовалов, речь идет о 29 коммерческих автобусных маршрутах до Всеволожска, Бугров, Новоселья, Форносово и некоторых других. «Мы продолжим вести диалог с городскими коллегами, руководствуясь соглашением о межрегиональных маршрутах, по которому ни область, ни город не могут в одностороннем порядке менять смежную маршрутную сеть. Мы не исключаем возможности рассмотрения в суде в случае нарушения условий данного соглашения со стороны комитета по транспорту Санкт-Петербурга»,— отметил господин Постовалов.

В то же время областной чиновник подчеркнул, что власти региона в настоящий момент прорабатывают варианты, при которых Ленобласть станет заказчиком ряда отменяемых автобусов «при условии, что конечной остановкой для них останутся станции метро, а не железнодорожные станции или остановки трамвая "Чижик"». По словам Павла Постовалова, предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники «ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы. Предполагается, что на замену 271 «коммерческому» маршруту в городе откроется 97 новых «социальных» автобусных маршрутов. Всего на конкурс выставят 278 существующих муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.