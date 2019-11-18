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Глава Каякентского района Дагестана отстранен от должности из-за уголовного дела

Советский районный суд Махачкалы временно отстранил от должности главу Каякентского района Дагестана Магомедэмина Гаджиева. Ходатайство следствия было подано в рамках расследования уголовного дела о незаконной добыче и вывозе морского песка с береговой линии. Чиновник был заподозрен в превышении должностных полномочий. Ущерб, нанесенный недрам, следствие оценило в 3,6 млн руб.

Следствие опасается, что, оставаясь в должности главы района, господин Гаджиев может оказать давление на свидетелей и помешать дать им правдивые показания.

Юлия Рыбина, Махачкала


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