В правительстве назвали предложение сократить время продажи алкоголя избыточным

Обращение Общероссийского народного фронта (ОНФ) о сокращении допустимого времени продажи алкоголя на час — с 23:00 до 22:00 — избыточно, заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов.

«Обращение в адрес правительства РФ носит избыточный характер, поскольку каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя, исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ. В некоторых регионах руководители давно это сделали»,— сказал журналистам господин Осипов (цитата по ТАСС).

Напомним, инициатива ОНФ о сокращении допустимого времени продажи алкоголя на час была направлена в аппарат кабмина, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. В Минздраве заявили, что ведомство рассматривает инициативу. По их версии, опыт применения таких ограничений показывает их эффективность.