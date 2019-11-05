Очередной незаконный торговый павильон и кафе снесли в Приморском районе Петербурга

В рамках очередного рейда по выявлению незаконно занятых участков, находящихся в собственности Петербурга, сотрудники городского комитета по контролю за имуществом произвели демонтаж самовольно размещенных торговых объектов по адресу: Долгоозерная улица, между домами 1 и 5 (участок 1) в Приморском районе Петербурга.

Как сообщили в ККИ, по результатам обследования было выявлено, что на участке площадью более 160 кв. м ООО «Август» без правоустанавливающих документов разместило точку общепита, а также торговый павильон, где осуществлялась реализация продуктов питания и алкогольной продукции. При этом договор аренды с коммерческой организацией был расторгнут еще в июне.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце октябре в Приморском районе сотрудники ККИ также снесли незаконный ТК «Пилот», размещавшийся на Комендантском проспекте.